6만 7800년 전 인류 ‘最古’ 벽화
인도네시아 술라웨시 마로스 무나섬의 한 동굴에 사냥하는 인간의 모습을 묘사한 벽화가 그려져 있다. 막심 오버트 호주 그리피스대 교수는 이 벽화가 최소 6만 7800년 전에 그려진 것으로, 현생 인류의 직계 조상인 호모 사피엔스가 그린 동굴 벽화보다 1만 6600년 앞선 것이라고 22일(현지시간) 국제 학술지 네이처에 발표했다.
마로스 AP 뉴시스
2026-01-23 12면
