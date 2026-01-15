온몸 테이프로 칭칭 묶인 35세 여성, 찌그러진 벤츠서 발견… 파타야 중국인 범죄

방금 들어온 뉴스

온몸 테이프로 칭칭 묶인 35세 여성, 찌그러진 벤츠서 발견… 파타야 중국인 범죄

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-01-15 07:43
수정 2026-01-15 07:46
지난 12일(현지시간) 태국 파타야의 한 주택단지에서 강도 피해를 당한 중국인 여성이 자신의 메르세데스벤츠 승용차 안에서 테이프로 온몸이 꽁꽁 묶인 채 발견됐다. 방콕포스트 홈페이지 캡처
지난 12일(현지시간) 태국 파타야의 한 주택단지에서 강도 피해를 당한 중국인 여성이 자신의 메르세데스벤츠 승용차 안에서 테이프로 온몸이 꽁꽁 묶인 채 발견됐다. 방콕포스트 홈페이지 캡처


태국에서 30대 중국인 남성이 부동산 매물을 보여주겠다며 같은 국적 여성을 유인한 뒤 온몸을 테이프로 감아 강도 행각을 벌이다 차 사고를 낸 일이 발생했다.

지난 12일(현지시간) 방콕포스트에 따르면 태국 파타야 경찰은 이날 오전 1시쯤 사고 신고를 받고 파타야 농프루 지역 한 주택단지로 출동했다가 사고 차량인 메르세데스벤츠 승용차 안에서 테이프로 온몸이 감싸인 여성을 발견했다.

35세 중국인인 피해 여성 A씨는 자신의 차량 뒷좌석 바닥에 엎드린 채 놓여 있었으며 눈부터 몸통, 다리까지 온몸이 노란색 테이프로 꽁꽁 묶여 있었다.

A씨는 경찰 조사에서 중국 소셜미디어(SNS) 위챗을 통해 알게 된 30세 중국인 남성 B씨가 매물로 나온 집을 보여주겠다고 해 전날 오후 7시 37분쯤 차를 몰고 B씨를 만나러 갔다고 했다.

지난 12일(현지시간) 태국 파타야의 한 주택단지에서 강도 피해를 당한 중국인 여성 소유의 메르세데스벤츠 승용차. 방콕포스트 홈페이지 캡처
지난 12일(현지시간) 태국 파타야의 한 주택단지에서 강도 피해를 당한 중국인 여성 소유의 메르세데스벤츠 승용차. 방콕포스트 홈페이지 캡처


범행이 발생한 주택단지에서 B씨는 A씨에게 한 집을 보여줬고, A씨는 주택을 구매하기로 결정했다고 했다.

그런데 A씨가 차를 몰고 주택단지를 빠져나가려고 할 때 뒷좌석에 타고 있던 B씨가 가위를 꺼내 A씨의 허리에 겨누면서 주택단지 뒤쪽으로 차를 몰라고 명령했다.

차가 멈춰서자 B씨는 A씨를 테이프로 칭칭 감쌌고, 휴대전화를 빼앗았다. 이어 비밀번호를 요구한 뒤 A씨의 계좌에서 자신의 계좌로 3만 1469밧(약 146만원)을 이체했다.

A씨에 따르면 그러던 중 어떤 사람이 차로 다가와 ‘이곳엔 주차할 수 없다’고 말했고, 이에 B씨는 차를 몰다가 울타리에 충돌했다.

파타야 경찰은 차에서 내려 도주한 B씨를 추적 중이다.
이정수 기자
