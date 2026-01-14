“남편 최대 4명까지 허용, 성평등 차원”… ‘이색 제안’ 내놓은 태국 총리 후보

이미지 확대 몽콜킷 숙신타라논의 주장을 토대로 일처다부제를 묘사한 AI 생성 이미지. 닫기 이미지 확대 보기 몽콜킷 숙신타라논의 주장을 토대로 일처다부제를 묘사한 AI 생성 이미지.

태국의 한 총리 후보가 여성이 최대 4명의 남편을 둘 수 있도록 허용하는 정책을 주장해 현지에서 논쟁을 불러 일으켰다.12일(현지시간) 태국 카오솟 영문판 등에 따르면 태국 ‘새로운 대안당’의 총리 후보이자 국회의원인 몽콜킷 숙신타라논은 최근 페이스북에 “성 평등 측면에서 여성은 상호 합의 하에 남편을 4명까지 둘 수 있도록 허용해야 한다”고 주장했다.그의 제안은 온라인에서 빠르게 확산했다. 현지 누리꾼들은 그의 제안이 진보적인 아이디어인지, 정치적 풍자인지, 아니면 의도적으로 논쟁을 유발하려는 시도인지를 놓고 저마다 의견을 내놓고 있다.매체에 따르면 그의 파격적인 아이디어는 이번이 처음이 아니다. 몽콜킷은 통상적인 정책 아이디어보다는 눈길을 끄는 발언과 주장으로 인지도를 쌓아온 인물이라고 카오솟은 설명했다.그는 태국에 ‘우주군’을 창설하겠다거나 노동 가능 연령대의 시민에게 임금 인상을 전제로 매일 운동을 의무화하자는 방안, 또 태국군의 핵무기 보유 등을 제안하기도 했다.몽콜킷이 자신이 제안한 일처다부제 정책을 법적 또는 사회적으로 어떻게 다룰 것인지 구체적으로 설명하진 않았으나, 그의 제안이 태국의 결혼법부터 시작해 성평등, 또는 정치적 메시지의 역할에 대한 광범위한 논의를 촉발했다고 매체는 평가했다.태국은 1930년대부터 법적으로 중혼을 금지해 일부일처제가 원칙이지만, 아직도 관습적으로 일부다처제의 흔적이 남아 있다.