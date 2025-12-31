女손님과 싸우다 쫓겨난 중국男, 일행과 다시 와 칼부림… 파타야 술집 난동

방금 들어온 뉴스

女손님과 싸우다 쫓겨난 중국男, 일행과 다시 와 칼부림… 파타야 술집 난동

이정수 기자
이정수 기자
입력 2025-12-31 14:05
수정 2025-12-31 19:02
이미지 확대
태국 파타야의 한 술집에서 중국인 남성들이 흉기 난동을 벌여 경비원 3병이 다치는 사건이 벌어진 가운데 파타야 경찰이 지난 29일(현지시간) 용의자 중 한 명인 36세 중국인 남성을 체포해 연행하고 있다. 방콕포스트 홈페이지 캡처
태국 파타야의 한 술집에서 중국인 남성들이 흉기 난동을 벌여 경비원 3병이 다치는 사건이 벌어진 가운데 파타야 경찰이 지난 29일(현지시간) 용의자 중 한 명인 36세 중국인 남성을 체포해 연행하고 있다. 방콕포스트 홈페이지 캡처


한국인 관광객들도 많이 찾는 태국 파타야의 한 유명 술집에서 중국인들이 칼부림 난동을 피워 경비원 3명이 다치는 사건이 발생했다.

지난 29일(현지시간) 방콕포스트 등 현지 매체에 따르면 파타야 경찰은 흉기 난동을 벌인 36세 중국인 남성 1명을 체포했으며 공범들을 추적하고 있다고 이날 밝혔다. 다만 경찰은 공범이 몇 명인지는 밝히지 않았다.

사건은 일요일인 지난 28일 오후 11시 36분쯤 파타야 방라뭉 지역 대형 술집 ‘더가든 168’에서 벌어졌다. 이 술집은 라이브 밴드 연주 등도 즐길 수 있는 대형 바로 현지에서도 핫플레이스로 로컬 감성을 느낄 수 있어 외국인 관광객들에게도 인기가 많다.

술집 관계자에 따르면 한 중국인 남성이 가게 안에서 한 여성과 심한 말다툼을 벌였다. 이에 다른 손님에게 피해가 갈 것을 우려한 경비원들이 중국인 남성에게 나가달라고 요청했다.

그런데 얼마 지나지 않아 해당 남성은 다른 중국인들과 함께 술집으로 다시 돌아와 칼로 경비원들을 공격했다.

이 범행으로 경비원 3명이 칼에 찔리는 부상을 당했다. 이 가운데 1명은 가슴을 찔려 위독한 상태로 전해졌다. 나머지 2명 중 1명은 오른팔에 다른 1명은 오른쪽 다리에 자상을 입었다.

신고를 받고 출동한 경찰은 수색을 벌인 끝에 인근 권투 훈련장에서 36세 남성을 체포했다. 그는 경찰 조사에서 자신의 범행을 시인한 것으로 알려졌다.
위로