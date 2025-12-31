외국인 남편과 다투다 25층서 추락… 기적적으로 생존한 26세 태국 여성

이미지 확대 지난 28일(현지시간) 태국 파타야의 한 콘도미니엄 25층에서 야외 수영장으로 추락한 20대 여성에게 구급대원들이 응급처지하고 있다(사진 일부 모자이크 처리함). 페이스북 계정 ‘อธิปบูรพา’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 지난 28일(현지시간) 태국 파타야의 한 콘도미니엄 25층에서 야외 수영장으로 추락한 20대 여성에게 구급대원들이 응급처지하고 있다(사진 일부 모자이크 처리함). 페이스북 계정 ‘อธิปบูรพา’ 캡처

태국 파타야의 한 고급 콘도미니엄 25층에서 20대 여성이 추락했으나 수영장으로 떨어져 다행히 목숨은 구한 사건이 벌어졌다.지난 28일(현지시간) 카오솟 등 현지 매체 보도에 따르면 파타야 경찰은 이날 오전 7시 6분쯤 방라뭉 지역 한 콘도미니엄에서 사람이 추락했다는 신고를 접수했다.현장에서는 온몸이 물에 젖은 26세 여성 A씨가 입과 코에서는 피를 흘리며 심하게 다친 모습으로 발견됐다. 여러 골절상도 확인됐다. 구조대원들은 콘도미니엄 야외 수영장에서 A씨를 구조해 응급처치한 뒤 인근 병원으로 이송했다.경찰은 A씨가 이 콘도미니엄에 함께 거주하는 외국인 남편과 말다툼을 벌인 직후 추락한 것으로 파악했다.추락 직후 콘도미니엄 경비원이 경찰에 신고했다. 남편의 국적 등 신원은 알려지지 않았다.경찰은 강한 바람이 A씨의 몸을 수영장 쪽으로 밀어 충격을 완화했을 가능성이 있다고 추정했다. 경찰은 A씨가 회복하는 대로 정확한 사건 경위를 위한 추가 조사를 진행할 예정이다.