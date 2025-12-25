국제 아시아·오세아니아 [포토] 비키니 입고 즐기는 ‘여름 크리스마스’ 입력 2025-12-25 14:14 수정 2025-12-25 14:15 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/international/asia-oceania/2025/12/25/20251225500051 URL 복사 댓글 0 25일(현지시간) 호주 시드니 본다이 비치에서 산타 복장을 한 여행객과 시민들이 성탄절을 축하하며 즐거운 시간을 보내고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 이 행사가 열린 장소는 어디인가? 본다이 비치 골드코스트