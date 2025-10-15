포켓몬 카드 들고 입국하다 세관 끌려간 남성… 싱가포르 당국 “몽땅 잡고 말겠어!”

이미지 확대 싱가포르 출입국관리국(ICA)은 지난 10일(현지시간) 소지한 포켓몬 트레이딩 카드를 신고하지 않고 창이공항을 통해 입국하던 남성을 적발해 세관 조사를 진행했다고 밝혔다. 싱가포르 ICA 제공 닫기 이미지 확대 보기 싱가포르 출입국관리국(ICA)은 지난 10일(현지시간) 소지한 포켓몬 트레이딩 카드를 신고하지 않고 창이공항을 통해 입국하던 남성을 적발해 세관 조사를 진행했다고 밝혔다. 싱가포르 ICA 제공

이미지 확대 싱가포르 출입국관리국(ICA)이 적발한 미신고 포켓몬 트레이딩 카드. 싱가포르 ICA 제공 닫기 이미지 확대 보기 싱가포르 출입국관리국(ICA)이 적발한 미신고 포켓몬 트레이딩 카드. 싱가포르 ICA 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

수천만원 상당의 포켓몬 트레이딩 카드를 소지한 채 싱가포르에 입국하던 남성이 자진 신고를 하지 않아 세관 조사를 받았다고 14일(현지시간) 스트레이츠타임스 등이 전했다.싱가포르 출입국관리국(ICA)은 이날 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 “지난 10일 싱가포르 창이공항 1터미널 ICA 담당자들이 수하물 검사 중 대량의 포켓몬 트레이딩 카드를 적발했다”고 밝혔다.해당 카드의 주인인 25세 싱가포르 남성은 수하물 심사장에서 “신고할 것이 있냐”는 ICA 직원의 질문에 “없다”고 답헀으나, 남성의 수하물을 검사한 결과 총 3만 싱가포르달러(약 3300만원) 이상의 가치가 있는 포켓몬 트레이딩 카드가 발견됐다고 ICA는 설명했다.ICA는 이같은 사실을 알리는 SNS 글에 ‘몽땅 잡고 말겠어!’(Gotta catch them all!)라는 제목을 붙였다. 이는 ‘포켓몬스터’ 1세대 애니메이션 북미판 주제가 후렴구를 인용한 표현이다.포켓몬 카드는 전 세계적인 수집 열풍에 힘입어 희귀 카드의 경우 수억원대에 거래되기도 한다.스트레이츠타임스는 “최근 포켓몬 카드가 고수익을 추구하는 젊은 투자자들 사이에서 인기가 높다”며 “분석회사 ‘카드 래더’에 따르면 희귀 포켓몬 카드는 2004년 이후 3821%의 수익률을 기록해 뉴욕증시의 S&P500지수 같은 기간 수익률(483%)을 훨씬 앞질렀다”고 짚었다.