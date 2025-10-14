파타야 길거리서 노상방뇨하다… 피 흘리며 긴급이송된 외국인 관광객

방금 들어온 뉴스

파타야 길거리서 노상방뇨하다… 피 흘리며 긴급이송된 외국인 관광객

이정수 기자
이정수 기자
입력 2025-10-14 08:32
수정 2025-10-14 08:32
지난 13일(현지시간) 태국 파타야 런웨이 야시장 인근에서 노상방뇨를 한 외국인 관광객이 지역 주민에게 폭행당해 의식을 잃은 사건이 발생했다. 카오솟 홈페이지 캡처
지난 13일(현지시간) 태국 파타야 런웨이 야시장 인근에서 노상방뇨를 한 외국인 관광객이 지역 주민에게 폭행당해 의식을 잃은 사건이 발생했다. 카오솟 홈페이지 캡처


태국 유명 관광도시 파타야에서 노상방뇨를 한 외국인 관광객이 주민과 몸싸움을 벌이다 심각한 부상을 당해 병원으로 긴급 이송되는 일이 벌어졌다고 13일(현지시간) 카오솟 등 현지 매체가 전했다.

보도에 따르면 이날 오전 0시 30분쯤 파타야 런웨이 야시장 인근에서 52세 인도인 남성이 현지 주민과 다툼을 벌이다 의식을 잃고 쓰러진 사건이 발생했다.

목격자들의 신고를 받고 구급대원이 출동했을 때 남성은 머리에서 피를 흘리면서 미동도 없이 바닥에 쓰러져 있었다. 남성은 구급대원들에 의해 급히 인근 병원으로 이송돼 치료받고 있다.

당시 싸움을 목격한 툭툭(삼륜차 택시) 운전기사는 인도인 남성이 길가 울타리에 소변을 보고 있을 때 지역 주민인 한 남성이 다가가 ‘공공장소에서 소변을 보는 것은 금지돼 있다. 시장 안에 있는 화장실을 이용하라’고 말하면서 실랑이가 시작됐다고 경찰에 전했다.

그러나 인도인 남성이 이를 거부하자, 지역 주민은 그의 뺨을 때리고 밀치는 등 몸싸움을 벌였다. 그러던 중 인도인 남성은 뒤로 넘어져 보도에 머리를 부딪힌 것으로 알려졌다.

인도인 남성을 다치게 한 지역 주민은 현장에서 도주했다.

현지 경찰은 싸움 장면이 담긴 인근 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확보했으며, 도주한 용의자를 추적하고 있다.
이정수 기자
위로