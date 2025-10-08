“할인 안 해도 호텔 만실” 3일간 즐거운 비명 지를 방콕 ‘블랙핑크 특수’

이미지 확대 그룹 블랙핑크. 왼쪽부터 지수, 제니, 로제, 리사. YG엔터테인먼트 제공 닫기 이미지 확대 보기 그룹 블랙핑크. 왼쪽부터 지수, 제니, 로제, 리사. YG엔터테인먼트 제공

이미지 확대 배우 추영우가 지난달 28일 태국 방콕에서 단독 팬미팅을 열고 팬들과 만나고 있다. 제이와이드컴퍼니 제공 닫기 이미지 확대 보기 배우 추영우가 지난달 28일 태국 방콕에서 단독 팬미팅을 열고 팬들과 만나고 있다. 제이와이드컴퍼니 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

그룹 블랙핑크의 태국 방콕 콘서트가 열리는 오는 24~26일 라자망갈라 국립경기장 인근 호텔이 만실이 될 것으로 예상된다고 6일(현지시간) 방콕포스트가 전했다.보도에 따르면 라자망갈라 국립경기장에서 도보로 30여분 거리에 있는 알렉산더 호텔의 경우 이 기간 300개의 객실 중 90%가 이미 예약된 것으로 알려졌다.이 호텔 관계자는 콘서트 관람객들의 강한 수요가 반영된 것으로 분석하면서 할인 없이 높은 객실 요금을 유지할 수 있었다고 전했다. 호텔 측은 이 기간 투숙객들을 위해 콘서트 전후 호텔에서 경기장까지 오가는 무료 셔틀버스 서비스를 제공할 예정이다.태국관광청은 최근 트렌드로 떠오른 이른바 ‘기그 트리핑’(gig tripping)에 주목하고 있다. 기그 트리핑은 좋아하는 밴드나 가수의 공연을 따라다니며 콘서트 투어 여행을 즐기는 것을 뜻하는 신조어다.태국관광청은 대규모 페스티벌이나 콘서트가 열리면 전체 관중의 30~40%가량이 외국인으로 채워지기도 하는 것으로 보고 있다. 블랙핑크 방콕 콘서트도 예약 상당 부분이 중국, 일본, 한국 등 태국 국외에서 이뤄진 것으로 전해졌다.이들 외국인 관광객은 콘서트를 보러 태국을 방문해 호텔, 교통, 음식, 기념품, 인근 지역 관광과 기타 서비스 등에 비용을 추가로 지출한다. 이에 관광 수입을 올리기 위해 태국관광청은 1년 내내 다양한 이벤트에 대한 지원을 하고 있다.인기 연예인의 팬미팅도 부가적인 관광 수입이 기대되는 행사다. 콘서트처럼 규모가 크지는 않지만, 대신 1년에 여러 번 열 수 있으며 팬미팅에 참석하는 팬들은 충성도가 높고 구매력도 크다고 태국관광청은 분석했다.예를 들어 지난달 열린 한국 배우 추영우의 방콕 팬미팅에는 한국, 일본, 싱가포르, 대만, 말레이시아, 중국 등에서 온 외국인 팬들이 전체 관객의 15%를 차지했다.태국관광청 관계자는 “태국을 방문하는 연예인과 그의 팬들은 지역 및 글로벌 이벤트 개최지로서의 태국 이미지를 강화하는 데 도움이 된다”고 말했다.