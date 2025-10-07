10세 어린이까지…주사로 혈액 나누다 ‘에이즈 원인’ 바이러스 1000% 늘었다는 나라

남태평양 피지, 10년 사이 HIV 감염자 11배↑

정맥 주사로 마약 투약하며 혈액 공유

감염자 대부분 10대…‘모태 감염’ 어린이도

이미지 확대 주사기 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 123RF 제공 닫기 이미지 확대 보기 주사기 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 123RF 제공

이미지 확대 피지 아마누카 제도. 자료 : 피지 관광청 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 피지 아마누카 제도. 자료 : 피지 관광청 인스타그램

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

인구가 100만명도 되지 않는 남태평양의 섬나라 피지에서 지난 10년간 인간면역결핍 바이러스(HIV) 감염자가 1000% 넘게 증가해 의료체계에 비상이 걸렸다. 감염자의 상당수가 미성년자인데, 마약을 주입한 주사기를 재사용하면서 감염자의 혈액을 공유한 것이 원인으로 전해졌다.6일(현지시간) 영국 BBC 등에 따르면 지난해 피지에서는 HIV 감염 환자가 1583명 발생했는데, 이는 지난 5년 평균 대비 13배 증가한 수치다.지난 2014년 500명도 되지 않았던 HIV 환자는 지난해 5900명으로 11배 급증했다. 피지 보건의료부는 올해 말까지 3000건 이상의 HIV 신규 감염 사례가 발생할 수 있다며 ‘국가적 위기’라고 지난 1월 경고했다.HIV는 후천성 면역결핍 증후군(에이즈)를 일으키는 원인 바이러스다. HIV에 감염되면 면역세포인 CD4 양성 T-림프구가 파괴돼 면역력이 떨어지고, 각종 감염성 질환과 종양이 발생해 사망에 이를 수 있다. 감염자와의 성 접촉이나 주사 재사용, 감염자의 혈액 수혈 등을 통해 전파된다.전문가들은 피지에서 HIV 감염이 급증하는 이유로 마약을 주사로 주입하는 과정에서 감염자의 혈액을 뽑아 다른 사람에게 주입하는 행위를 지목했다.이는 ‘블루투스팅(bluetoothing)’ 또는 ‘핫스팟팅(hotspotting)’이라 불리는 행위로, 정맥 주사로 마약을 주입한 뒤 혈액을 뽑아 다른 사람에게 주입하는 방식으로 여러 명의 사람이 주사 한 개를 통해 혈액을 공유하는 것이다.주사 한 대로 여러 명이 마약을 투약할 수 있어 비용이 저렴하고 편리하다는 이유로 확산되고 있다고 전문가들은 설명했다. 세계에서 HIV 감염률이 가장 높은 남아프리카공화국과 레소토에서도 이같은 행위를 통해 확산된 것으로 알려져 있다. 피지의 경우 전체 감염 사례의 48%가 이같은 주사 재사용이 원인인 것으로 파악됐다.특히 피지가 최근 10여년 동안 암페타민 마약의 일종인 ‘크리스탈 메트’의 밀매 거점으로 자리잡았으며, 주사를 통해 크리스탈 메트를 투약하려는 10~20대가 늘고 있어 HIV의 지역사회 확산 속도가 가팔라지고 있다.그밖에 성 접촉을 통해 감염되는 사례도 상당수며, HIV에 감염된 여성이 출산한 아기의 ‘모태 감염’ 사례도 늘고 있다. 가장 어린 감염자는 10세 어린이로 파악됐다.전문가들은 최근 들어 HIV 감염에 대한 위기 의식이 높아져 적극적으로 검사를 받는 사람들이 늘고 있는 것도 HIV 감염 사례 증가의 배경이라고 설명했다.그러면서도 여전히 HIV 감염에 대한 인식이 부족하거나 낙인을 우려해 검사를 받지 않은 사람들이 적지 않아 현재의 감염자 수치가 ‘빙산의 일각’일 수 있다고 우려하고 있다고 BBC는 전했다.