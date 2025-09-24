“이렇게 잘생긴 사람 처음”…일면식 없는 男 찾아가 청혼한 60대女

인플루언서 출신 태국 40대 남성, 스토킹 여성 신고

태국의 한 60대 여성이 일면식도 없는 40대 남성의 집 앞을 찾아가 청혼하는 등 스토킹해 경찰에 신고당했다.23일 태국 영문 매체 타이거, 마티촌 등에 따르면 태국 우돈타니주에 사는 남성 타(44)씨는 지난 22일 60대 여성 A씨가 자신의 집을 찾아와 소란을 피운다며 경찰에 신고했다.신고받은 경찰이 타씨의 집 앞에 도착했을 때 A씨는 여행용 가방을 소지한 채 타씨의 집 밖에 서 있었다. A씨는 경찰에 소셜미디어(SNS)를 통해 타씨를 알게 됐고, 수시로 그에게 연락을 시도했다고 진술한 것으로 알려졌다. A씨는 경찰의 경고를 받고 나서야 타씨의 집 앞을 떠났다.A씨는 현지 매체 기자에게 “내 인생에서 이렇게 잘생긴 사람은 처음 봤다. 마지막으로 한 번 더 보고 싶다. 안 그러면 잠들 수 없을 것 같다”고 말했다.타이거에 따르면 타씨는 과거 SNS 인플루언서로 활동했으나 10여년 전부터 인플루언서 활동을 그만두고 개인 사업을 하고 있다고 한다.타씨는 A씨가 모든 SNS 플랫폼에서 자신의 계정을 팔로우했으며 게시물에 ‘좋아요’를 누르고 메시지를 보냈다고 주장했다. 타씨는 모든 SNS에서 A씨를 차단했지만 그럴 때마다 A씨는 새 계정을 만들어 다시 그를 팔로우했다고 했다.타씨에 따르면 A씨는 과거에도 두 번이나 자신의 집을 찾아와 집에 들어가게 해 달라고 요구했으며 타씨와 결혼해 아이를 갖고 싶다고 했다고 한다. 타씨는 A씨를 직접 만난 적이 없으며, A씨에게 데이트를 신청한 적도 없다고 했다. 그러면서 A씨가 또다시 찾아오면 법적 조치를 취할 것이라고 밝혔다.