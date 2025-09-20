아내 ‘오래된 외도’ 알게 된 男…며칠 뒤 불륜남이 휘두른 흉기에 사망

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

아내 ‘오래된 외도’ 알게 된 男…며칠 뒤 불륜남이 휘두른 흉기에 사망

조희선 기자
조희선 기자
입력 2025-09-20 20:00
수정 2025-09-20 20:00
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트
자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트


인도의 한 30대 남성이 아내의 내연남과 내연남 지인들의 공격에 숨지는 사건이 발생했다.

15일 인도 매체 타임스오브인디아 보도에 따르면 지난 14일 늦은 밤 인도 암렐리 지역의 한 마을에서 메훌 솔랑키(30)라는 남성이 아내의 내연남과 그의 지인 2명이 휘두른 칼에 찔려 사망했다.

사건 다음 날 현지 경찰은 솔랑키를 살해한 혐의로 솔랑키 아내의 내연남인 알페시 바라이야와 히테시 솔랑키, 고팔 바라이야 등 총 세 명을 체포했다.

경찰에 따르면 솔랑키는 아내가 알페시와 오랫동안 연인 관계를 유지해 왔다는 사실을 최근에서야 알게 됐다. 이후 이 문제로 솔랑키는 아내와 자주 다퉜다고 한다.

사건 당일 알페시가 솔랑키의 집에 찾아와 이 문제에 관해 솔랑키에게 따져 물었고, 솔랑키가 “집에서 나가라”고 하자 알페시는 화가 난 채 집을 떠났다.

잠시 후 알페시는 지인 2명과 함께 솔랑키를 다시 찾아가 솔랑키와 싸움을 벌였다. 급기야 알페시는 솔랑키를 향해 칼을 휘둘렀고, 솔랑키는 현장에서 즉사했다.

부검 결과 솔랑키의 시신에서는 10여개의 자상이 발견됐다. 경찰은 범행 발생 몇 시간 만에 알페시 일당을 검거했다.

솔랑키와 알페시 등 세 명은 모두 같은 마을에 사는 이웃이었던 것으로 전해졌다.
조희선 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로