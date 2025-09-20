“평소엔 무시했는데”…‘이 번호’ 찍었다가 복권 20억 당첨된 여성 화제

방금 들어온 뉴스

“평소엔 무시했는데”…‘이 번호’ 찍었다가 복권 20억 당첨된 여성 화제

조희선 기자
조희선 기자
입력 2025-09-20 09:46
수정 2025-09-20 09:55
자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트
자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트


말레이시아의 한 여성이 스팸 전화 덕분에 예상치 못한 횡재를 하게 된 사연이 전해졌다.

19일(현지시간) 영국 매체 인디펜던트 등 외신에 따르면 말레이시아 페락주 이포에 사는 한 여성은 어느 날 모르는 번호로 걸려 온 스팸 전화를 무시했다.

나중에 부재중 전화 기록을 확인하던 이 여성은 ‘4526’과 ‘3106’이 포함된 스팸 전화번호가 눈에 띄었고, 호기심에 이 숫자를 사용해 복권을 샀다. 지난 10일 여성은 무려 140만 달러(약 20억원)에 당첨되는 행운의 주인공이 됐다.

이 여성은 현지 매체와의 인터뷰에서 “스팸 전화번호를 사용해 즉흥적으로 산 복권으로 이렇게 큰 상금을 받은 줄은 전혀 예상하지 못했다”고 밝혔다.

여성은 상금의 일부를 자선 단체에 기부하기로 했다.



앞서 2007년 미국 캘리포니아에서 다섯 자녀를 홀로 키우던 한 여성은 몇 달간 머릿속으로 떠올린 숫자를 사용해 복권 1억 1200만 달러(약 1567억원)에 당첨되기도 했다.
조희선 기자
위로