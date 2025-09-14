“행운의 숫자 좀”…로또 번호 점찍는 왕거미에 태국 사원 ‘문전성시’

타란툴라 자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 픽사베이 닫기 이미지 확대 보기 타란툴라 자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 픽사베이

태국의 한 사원에서 거대 거미 타란툴라가 복권 번호를 고르는 의식이 열렸다.지난 12일 태국 영문 매체 타이거와 현지 매체 카오솟에 따르면 이날 태국 중부 앙통주에 있는 한 사원에 지역 주민 수십명이 모였다. 사원 뒤편 땅속에 굴을 파고 사는 거대 거미 타란툴라를 보기 위해서다.지역 주민들이 ‘파야 붕’이라고 이름 붙인 이 거미가 복권 당첨 번호를 알려준다는 소문에 복권 추첨을 앞두고 사원에는 인파가 몰린다고 한다.보도에 따르면 이날 비가 오는데도 불구하고 사람들은 꽃과 향, 양초, 0~9까지 번호가 적힌 종이가 담긴 쟁반을 가져와 ‘의식’을 치렀다.사람들이 숫자가 써진 종이를 굴속에 집어넣고 기다리면 거미가 종이를 굴 밖으로 밀어낸다고 한다. 이런 방식으로 이날 사람들이 거미로부터 건네받은 종이에 적혀 있는 숫자는 8, 7, 3이었다.사람들은 “이 숫자가 바로 우리가 기다려온 숫자다”, “파야 붕은 결코 우리를 실망하게 한 적이 없다”며 환호했다.이날 거미가 점지한 숫자는 소셜미디어(SNS)에서 빠르게 확산했고, 복권 판매점에는 이 번호로 된 복권을 사겠다는 사람들이 몰려들었다고 카오솟은 전했다.해당 사원 측은 “행운을 찾아 사원에 온 이들을 환영한다”면서도 “의식 중에는 예의를 갖출 것을 권한다”고 밝혔다.