한국인 많이 가는 태국, 광견병 주의보 떴다

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

한국인 많이 가는 태국, 광견병 주의보 떴다

문경근 기자
문경근 기자
입력 2025-09-13 08:21
수정 2025-09-13 08:21
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
태국 파타야 워킹스트리트. 사진은 기사 내용과 무관함. 위키피디아
태국 파타야 워킹스트리트. 사진은 기사 내용과 무관함. 위키피디아


한국인이 많이 가는 태국의 인기 관광지 방콕에 광견병 주의보가 떴다.

태국 방콕시청은 지난 12일(현지시간) 방콕 11개 지역과 인근 사뭇프라칸 지역을 대상으로 떠돌이 개와의 접촉을 피하라고 권고했다.

광견병에 걸린 개는 방콕 내 최소 3곳에서 확인됐다. 방콕은 태국을 찾는 외국인 관광객의 주요 관광지다.

방콕 당국은 광견병이 의심되는 개에게 물리거나 긁히거나 밀접 접촉한 경우 즉시 의료기관을 방문해 예방접종을 받을 것을 권고했다.

죽은 개나 고양이, 혹은 인간 감염 의심 사례를 발견할 경우 즉시 신고해달라고 요청했다.

방콕에서 아직 인간 감염 사례가 보고되지 않았지만 올해 들어 전국 6개 주에서 7명이 광견병으로 사망했다고 태국 공영방송 타이PBS는 전했다.

태국 가축개발청은 해당 지역을 오는 10월 8일까지 임시 감염병 관리구역으로 지정했다.

태국 관광산업은 국내총생산(GDP)의 약 12%를 차지하며 전체 고용의 약 20%를 담당하는 핵심 산업이다.
문경근 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로