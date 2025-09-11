“뇌사 판정 받았는데”…장례식 준비 도중 기침하면서 깬 남성, 인도 ‘충격’

이미지 확대 자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

인도에서 뇌사 판정을 받은 한 남성이 가족들이 장례식을 준비하던 중 갑자기 깨어나는 일이 벌어졌다.지난 6일(현지시간) 뉴스18 등 인도 매체에 따르면 마하라슈트라주에 사는 바우 라치케(19)의 가족은 뇌사 판정을 받은 라치케가 장례식 준비 도중 깨어났다고 지난 5일 밝혔다.라치케는 최근 교통사고로 크게 다쳐 한 사립 병원에 입원했고 뇌사 판정을 받았다.라치케의 가족들은 장례식을 준비하던 중 그가 기침하고 몸을 움직였다고 주장했다.라치케의 친척 강가람 신데는 “라치케를 바로 지역 병원으로 옮겼고 현재 치료를 받고 있으며 상태가 위중해 인공호흡기에 의존하고 있다”고 밝혔다.해당 병원 측은 라치케에게 뇌사 판정을 내린 적이 없다고 부인하며, 가족이 의학 용어를 오해했다고 해명한 것으로 알려졌다.