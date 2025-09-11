“뇌사 판정 받았는데”…장례식 준비 도중 기침하면서 깬 남성, 인도 ‘충격’

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“뇌사 판정 받았는데”…장례식 준비 도중 기침하면서 깬 남성, 인도 ‘충격’

조희선 기자
조희선 기자
입력 2025-09-11 07:02
수정 2025-09-11 07:02
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트
자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트


인도에서 뇌사 판정을 받은 한 남성이 가족들이 장례식을 준비하던 중 갑자기 깨어나는 일이 벌어졌다.

지난 6일(현지시간) 뉴스18 등 인도 매체에 따르면 마하라슈트라주에 사는 바우 라치케(19)의 가족은 뇌사 판정을 받은 라치케가 장례식 준비 도중 깨어났다고 지난 5일 밝혔다.

라치케는 최근 교통사고로 크게 다쳐 한 사립 병원에 입원했고 뇌사 판정을 받았다.

라치케의 가족들은 장례식을 준비하던 중 그가 기침하고 몸을 움직였다고 주장했다.

라치케의 친척 강가람 신데는 “라치케를 바로 지역 병원으로 옮겼고 현재 치료를 받고 있으며 상태가 위중해 인공호흡기에 의존하고 있다”고 밝혔다.



해당 병원 측은 라치케에게 뇌사 판정을 내린 적이 없다고 부인하며, 가족이 의학 용어를 오해했다고 해명한 것으로 알려졌다.
조희선 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로