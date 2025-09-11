SNS 차단에 성난 네팔 시위대… 교도소 급습해 900명 집단 탈옥

SNS 차단에 성난 네팔 시위대… 교도소 급습해 900명 집단 탈옥

이재연 기자
이재연 기자
입력 2025-09-11 00:25
수정 2025-09-11 00:25
과격 시위 양상에 군 병력 도심 배치
24명 관저 방화에 전 총리 부인 사망

시위대 방화에 불타는 대통령 관저
시위대 방화에 불타는 대통령 관저 9일(현지시간) 네팔 카트만두의 람 찬드라 포우델 대통령 관저가 반정부 시위대의 방화로 불길에 휩싸여 있다. 소셜미디어(SNS) 차단에 반발해 촉발된 시위는 교도소 급습 등 폭동 양상으로 번지며 확산하고 있다.
카트만두 AP 연합뉴스


소셜미디어(SNS) 접속 차단과 부패에 격분한 네팔 시위대가 교도소를 급습하는 등 폭동 수준으로 과격해지면서 군 병력이 도심에 배치됐다. 이번 사태에 책임을 지고 샤르마 올리 총리와 4명의 장관이 사임했으나, 장기간 누적된 빈곤과 정치인 부패 영향으로 시위는 반정부 양상을 띄며 전국으로 확산됐다.

10일 스페인 EFE통신 등에 따르면 전날 네팔 시위대는 중부 간다키주 포카라에 있는 카스키 교도소를 습격했다. 일부 교도소 건물이 파괴되면서 수감자 900명이 탈옥했다. 네팔 서부 수두르파스침주에 있는 카일라리 교도소와 중부 바그마티주 랄리트푸르에 있는 교도소에서도 방화가 발생했다.

시위대는 같은 날 수도 카트만두의 람 찬드라 포우델 대통령 관저를 비롯해 국회의사당, 대법원, 검찰청 등의 청사도 습격해 불태웠다. 포우델 대통령은 헬기를 타고 군사훈련센터로 긴급 대피했다. EFE는 시위대가 전날 올리 총리 자택을 포함해 정치인 24명의 관저도 방화해 화상을 입은 잘라나트 카날 전 총리의 아내가 숨졌다고 전했다. 네팔 군 당국은 올리 총리 사임에도 시위가 잦아들지 않자 카트만두 등 주요 도시에 병력을 배치했다. 이웃나라 인도의 나렌드라 모디 총리도 “폭력은 가슴 아픈 일”이라며 시위대에 자제를 촉구했다. 경찰의 강경 진압으로 시위대 중 22명이 숨지고 500명 넘게 부상당했다.

이번 시위는 정부가 지난 5일 유튜브와 페이스북, 인스타그램, 엑스(X) 등 26개 SNS의 접속을 차단한 데 반발해 시작됐다. 고위층 자녀들의 호화생활과 극빈층을 대조하는 영상이 ﻿SNS에 퍼지자 10~30대 ‘Z세대’가 격분했고 정부가 ﻿차단하자 시위로 번진 것이다. 세계은행에 따르면 네팔 인구 3000만명 가운데 20% 이상이 빈곤층이며 2022~2023년 기준 15∼24세 실업률은 22%를 넘었다.

이재연 기자
2025-09-11 12면
