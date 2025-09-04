“집 나간 줄 알았더니”…3년 전 실종된 남편 유해 정화조서 발견 ‘충격’

이미지 확대 태국의 한 60대 여성이 3년 전 실종된 남편의 유해를 집 뒤편에 있는 정화조에서 발견했다. 페이스북 캡처 닫기 이미지 확대 보기 태국의 한 60대 여성이 3년 전 실종된 남편의 유해를 집 뒤편에 있는 정화조에서 발견했다. 페이스북 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

태국의 한 여성이 3년 전 실종된 남편의 유해를 집 뒤편에 있는 정화조에서 우연히 발견하는 일이 벌어졌다.3일 태국 영문 매체 타이거 등에 따르면 태국 동북부 지역 나콘라차시마주에 사는 타위 패크라톡(60)은 지난 1일 경찰에 실종된 남편 송 패크라톡으로 추정되는 유골을 발견했다고 신고했다.타위는 남편이 2022년 11월 실종됐으며, 경찰에 실종 신고를 했지만 이후 별다른 조치가 없었다고 말했다.타위는 남편이 다른 여성과 함께 한 시장에 있는 모습을 목격했다는 주민들의 말을 듣고 남편 찾기를 중단했다고 한다. 애인 때문에 자신을 떠났다고 생각한 타위는 남편에게 더이상 연락하지 않았다.그러던 중 타위는 집 뒤편에서 잔디를 깎다가 사용하지 않는 정화조에 흙이 가득 차 있는 것을 발견했다. 타위는 정화조를 비우는 과정에서 남편 유골과 남편이 자주 입던 셔츠를 발견했다.타위는 남편이 술에 취해 집 뒤편으로 걸어가다가 실수로 정화조에 빠졌을 것이라고 추측했다. 가족들은 정화조 주변에서 불쾌한 냄새가 났지만 집에 있던 유기 비료 때문이라고 여겼다고 한다.현지 경찰은 유골의 신원과 정확한 사망 원인을 확인할 계획이다.