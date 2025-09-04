“집 나간 줄 알았더니”…3년 전 실종된 남편 유해 정화조서 발견 ‘충격’

방금 들어온 뉴스

"집 나간 줄 알았더니"…3년 전 실종된 남편 유해 정화조서 발견 '충격'

조희선 기자
조희선 기자
입력 2025-09-04 13:42
수정 2025-09-04 13:43
태국의 한 60대 여성이 3년 전 실종된 남편의 유해를 집 뒤편에 있는 정화조에서 발견했다.
태국의 한 60대 여성이 3년 전 실종된 남편의 유해를 집 뒤편에 있는 정화조에서 발견했다.


태국의 한 여성이 3년 전 실종된 남편의 유해를 집 뒤편에 있는 정화조에서 우연히 발견하는 일이 벌어졌다.

3일 태국 영문 매체 타이거 등에 따르면 태국 동북부 지역 나콘라차시마주에 사는 타위 패크라톡(60)은 지난 1일 경찰에 실종된 남편 송 패크라톡으로 추정되는 유골을 발견했다고 신고했다.

타위는 남편이 2022년 11월 실종됐으며, 경찰에 실종 신고를 했지만 이후 별다른 조치가 없었다고 말했다.

타위는 남편이 다른 여성과 함께 한 시장에 있는 모습을 목격했다는 주민들의 말을 듣고 남편 찾기를 중단했다고 한다. 애인 때문에 자신을 떠났다고 생각한 타위는 남편에게 더이상 연락하지 않았다.

그러던 중 타위는 집 뒤편에서 잔디를 깎다가 사용하지 않는 정화조에 흙이 가득 차 있는 것을 발견했다. 타위는 정화조를 비우는 과정에서 남편 유골과 남편이 자주 입던 셔츠를 발견했다.

타위는 남편이 술에 취해 집 뒤편으로 걸어가다가 실수로 정화조에 빠졌을 것이라고 추측했다. 가족들은 정화조 주변에서 불쾌한 냄새가 났지만 집에 있던 유기 비료 때문이라고 여겼다고 한다.

현지 경찰은 유골의 신원과 정확한 사망 원인을 확인할 계획이다.
조희선 기자
