파타야서 한국인 자해 난동, 과다출혈 병원 이송… 전 여친 감금했던 20대男

태국 파타야에서 한국인 남성이 흥분한 상태로 전 여자친구를 찾던 중 자해 난동을 벌인 사건이 일어났다. 남성은 약 두 달 전 현지인인 전 여자친구를 감금했다가 체포됐으나, 보석으로 풀려난 상태였던 것으로 전해졌다.지난 11일(현지시간) 현지 매체 카오소드 보도에 따르면 이날 오전 4시쯤 현지 경찰은 센트럴 파타야 로드에 있는 한 마사지 업소에서 남성이 기물을 파손했다는 신고를 받았다.경찰이 현장에 도착했을 때 마사지 업소 정문 유리문이 깨져 있었고 가게 앞 바닥에는 핏자국이 흥건했다.용의자는 인근 네일숍으로 도주, 전 여자친구가 지내는 방 안에서 피를 흘리며 누워 있는 것을 경찰이 발견했다.경찰과 구조대는 과다출혈로 심각하게 쇠약해져 있던 남성에게 응급처치를 한 뒤 인근 병원으로 옮겼다.최초 신고자는 50대 여성으로, 마사지 업소에서 일하던 그는 잠을 자던 중 유리창이 깨지는 소리에 깜짝 놀라 나왔다가 유리문을 발로 차 심하게 다친 남성을 발견했다.경찰 조사 결과 용의자는 한국 국적의 27세 김모씨로 확인됐다.앞서 김씨는 지난 6월 16일 전 여자친구인 28세 태국인 여성을 네일숍 건물 내 방에 감금한 혐의로 경찰에 체포됐다.네일숍을 운영하는 피해자는 김씨가 자신의 휴대전화를 뺏고 거의 24시간 동안 방에 가뒀다고 경찰에 진술했다.김씨는 경찰 조사에서 피해자가 중국인 남성과 새로운 관계를 갖는 것에 질투심을 느껴 이같은 범행을 저질렀다는 취지로 말한 것으로 전해졌다.김씨의 소지품에서는 15발이 장전된 시그사우어 권총 한 정이 발견돼 경찰은 그에게 무기 소지 혐의도 적용한 바 있다.체포된 김씨는 이후 불구속 상태로 재판을 기다릴 수 있게 보석으로 풀려났다.그러나 그는 다시 피해자를 괴롭히기 시작했고, 결국 이번 폭력 사건으로 이어졌다고 매체는 전했다.