여자 군인들이 5일(현지시간) 인도네시아 자카르타에서 열린 제 79주년 국군 기념 행사에서 행진하고 있다.총 5,6900명의 군인이 제 79회 국군 기념행사에 ‘Modern TNI with the People, Ready to Guard the Succession of National Leadership for Advanced Indonesia.’ 라는 주제로 참가하고 있다.