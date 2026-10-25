“트럼프 부패에 美 유권자 분노… 민주, 상·하원 모두 장악 가능성”

美정치전문가 마이클 코언“경제만큼 부패 문제도 선거 쟁점
민주 상원 최대 54석까지 늘릴 수도”
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마이클 코언 스팀슨센터 비상임 연구원
“이번 선거에서 경제 못지않게 중요한 쟁점은 부패 문제입니다. 많은 유권자가 트럼프 대통령이 부패했다며 상당히 화가 나 있습니다. 민주당이 하원은 물론 상원도 과반을 확보할 가능성이 높습니다.”
미 일간지 보스턴글로브의 정치 칼럼니스트를 지낸 마이클 코언 스팀슨센터 비상임 연구원은 23일(현지시간) 서울신문과의 전화 인터뷰에서 다음주로 다가온 중간선거를 이렇게 전망했다. 코언 연구원은 “민주당이 하원에서 승리하지 못할 가능성은 거의 없다고 본다. 상원에서도 최대 53~54석까지 의석을 늘릴 가능성이 있다”고 판세를 분석했다.
그는 “여론조사 결과를 보면 유권자 상당수가 트럼프 대통령이 부패했다는 인식을 갖고 있으며 이는 투표에 큰 영향을 미치고 있다”며 “대통령에 대한 지지가 저조할수록 소속 정당의 ‘선거 성적’은 나빠지는데, 현재 트럼프 대통령은 역사적으로 매우 낮은 지지율을 기록하고 있다”고 짚었다. 앞서 로이터통신이 공개한 트럼프 대통령의 지지율은 31%에 그쳐 2기 집권 이후 가장 낮았다. 이런 여파로 대다수 여론조사에서 민주당의 지지율은 공화당보다 10%포인트 이상 앞서 있다.
코언 연구원은 “공화당과 민주당 모두에 소속되지 않은 무당파 유권자들이 트럼프 대통령에게 등을 돌린 상황”이라며 “불과 1년 전만 해도 접전이 될 것이라곤 아무도 예상하지 않았던 ‘공화당 텃밭’이 치열한 경합을 벌이고 있다”고 진단했다. 뉴욕타임스(NYT) 등은 텍사스를 비롯해 알래스카와 아이오와 등 전통적인 공화당 강세 지역 7곳을 접전지로 분류하고 있다. 이들 지역에선 후보 개인의 경쟁력뿐 아니라 트럼프 행정부에 대한 평가 및 경제 상황이 유권자 선택에 영향을 미칠 것으로 전망된다.
윤유진 서울시의원, ‘잠실고 학급 증설 토론회’ 성공리 개최… 교육청 긍정 답변 이끌어
서울시의회 교육위원회 윤유진 의원(국민의힘, 송파1)이 23일 서울시의회 제1대회의실에서 개최한 ‘잠실고 학급 증설을 위한 학부모 토론회’가 학부모 50여명이 참석한 가운데 성황리에 마무리됐다. 이날 서울시교육청은 잠실고 학급 증설에 대해 “매우 긍정적으로 검토하겠다”고 밝혀 학급 확대에 대한 기대를 높였다. 토론회는 잠실고 학급 증설의 타당성을 점검하고, 고교 내신 5등급제와 고교학점제 도입 속에서 소규모 학교가 마주한 구조적 한계를 짚어보는 자리였다. 고려대학교 교육학과 홍후조 교수가 발제자로 나섰고, 종로학원 임성호 대표, 한국교육개발원 이승호 학교·제도연구실장, 잠실고 박라진 학부모회장, 서울시교육청 김오영 학교지원과장이 패널로 토론에 동참했다. 현장 축사는 서울시의회 국민의힘 김길영 대표의원, 이희원 교육위원회 부위원장, 서울시교육청 김덕희 행정국장이 맡았다. 아울러 더불어민주당 김정우 교육위원의 사회로 같은 당 선정환·김현우 의원도 자리를 함께해, 잠실고의 교육 환경 개선을 두고 여야가 초월적 공감대를 형성했다. 발제에 나선 홍후조 교수는 학생들의 실제 진학 수요에 발맞추어 학급 수를 확대해야 한다고 역설하며 내신 5등급제와 고교학점제 등 현행
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코언 연구원은 “민주당이 의회를 장악하게 되면 트럼프 행정부에 대한 끊임없는 조사가 이뤄지고 피트 헤그세스 국방장관 등에 대한 탄핵 절차도 진행될 수 있다”며 “트럼프 대통령이 지명한 고위직 인사들의 인준도 통과하지 못하게 될 것”이라고 내다봤다.
세줄 요약
- 트럼프 부패 인식 확산, 중간선거 핵심 쟁점 부상
- 민주당 하원 승리 유력, 상원 과반 가능성 확대
- 공화당 텃밭까지 경합지 전환, 판세 급변 전망
2026-10-26 5면
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