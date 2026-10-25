“삼각형 비행체, 소리도 없이 상승하더니”…UFO 올해 목격담 담긴 美기밀해제 문서(영상)

세줄 요약 미 국방부가 공개한 기밀해제 문건에 따르면 올해 6월 미국 서부의 비공개 국가안보 시설 인근에서 연방 요원들이 대형 삼각형 비행체를 목격했다. 물체는 정지 상태에서 수직으로 떠오른 뒤 전투기급 속도로 사라졌고, 소음과 배기가스, 잔해도 없었다. 기밀해제 문건, 미국 서부 삼각형 비행체 목격

소리·배기가스 없이 수직 상승, 20초 정지

AARO 추가 조사 필요 판단, 유사 사례와 비교

이미지 확대 미 국방부가 23일(현지시간) 공개한 미확인 이상현상(UAP) 관련 문서에 담긴 이미지. 연방 요원들은 올해 6월 미국 서부 비공개 국가안보 시설 인근 능선에서 검은색 삼각형 비행체를 목격했다고 진술했다. 사진은 목격담을 토대로 컴퓨터그래픽(CG)으로 재현한 이미지로, 국방부가 공개한 문서에 정식으로 첨부된 이미지. 미 국방부 제공 닫기 이미지 확대 보기 미 국방부가 23일(현지시간) 공개한 미확인 이상현상(UAP) 관련 문서에 담긴 이미지. 연방 요원들은 올해 6월 미국 서부 비공개 국가안보 시설 인근 능선에서 검은색 삼각형 비행체를 목격했다고 진술했다. 사진은 목격담을 토대로 컴퓨터그래픽(CG)으로 재현한 이미지로, 국방부가 공개한 문서에 정식으로 첨부된 이미지. 미 국방부 제공

이미지 확대 미 국방부가 23일(현지시간) 공개한 미확인 이상현상(UAP) 관련 문서에 담긴 이미지. 연방 요원들은 올해 6월 미국 서부 비공개 국가안보 시설 인근 능선에서 검은색 삼각형 비행체를 목격했다고 진술했다. 사진은 목격담을 토대로 컴퓨터그래픽(CG)으로 재현한 이미지로, 국방부가 공개한 문서에 정식으로 첨부된 이미지. 미 국방부 제공 닫기 이미지 확대 보기 미 국방부가 23일(현지시간) 공개한 미확인 이상현상(UAP) 관련 문서에 담긴 이미지. 연방 요원들은 올해 6월 미국 서부 비공개 국가안보 시설 인근 능선에서 검은색 삼각형 비행체를 목격했다고 진술했다. 사진은 목격담을 토대로 컴퓨터그래픽(CG)으로 재현한 이미지로, 국방부가 공개한 문서에 정식으로 첨부된 이미지. 미 국방부 제공

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올해 미국 서부에서 연방 요원들이 대형 삼각형 비행체를 목격한 사실이 기밀해제 된 국방부 문서를 통해 드러났다. 이 비행체는 정지 상태에서 순식간에 하늘을 가로질러 비행했으나 소음도, 배기가스의 흔적도 없었던 것으로 전해졌다.미국 CBS 방송에 따르면 미 국방부는 지난 23일(현지시간) 미확인 비행물체(UFO)를 포함한 미확인 이상현상(UAP) 관련 문건을 공개했다. 이는 모든 정부 기관이 보유한 UFO 및 UAP 관련 기록을 가능한 한 신속히 공개하라는 도널드 트럼프 대통령의 행정명령에 따른 것이다. 트럼프 대통령은 올해 초 이 행정명령에 서명했다.삼각형 비행체는 이날 공개된 문건 중 2건의 문건에 상세히 기록돼 있었다.하나는 국방부 산하 AARO(전영역이상현상해결국)가 요원들과의 면담 내용을 정리한 메모였고, 다른 하나는 요원들이 연방수사국(FBI)에 제출한 서명 진술서다.삼각형 비행체에 대한 목격은 올해 6월 미국 서부의 한 비공개 국가안보 시설 인근에서 있었다. 비행체를 목격한 연방 요원들은 관측 현장 주변에서 운항하는 일반 항공기를 일상적으로 봐 온 실무 경험이 풍부한 이들이었으며, 드론 등 무인항공체계 업무에도 관여한 전문가들이었다.요원들은 근처에 배치된 제3의 요원에게서 연락을 받고 비행체의 존재를 알게 됐다고 한다. 이들은 비행체가 더 잘 보이는 곳으로 서둘러 이동했고, 서쪽으로 몇 마일 떨어진 능선 위, 해가 진 뒤 남은 하늘빛을 배경으로 비행체를 포착했다. 당시 하늘에는 구름이 거의 없고 시야 제한이 없는 상태였다.요원들은 FBI 진술서에서 다음과 같이 진술했다.“서쪽 지평선을 육안으로 살피자마자 거의 즉시 크고 빛을 반사하지 않는 짙은 검은색 삼각형 물체를 목격했다. 델타익(삼각날개) 드론과 가장 닮아있었다. 물체의 날개폭은 약 9~15피트(약 2.7~4.6m), 앞뒤 길이는 6~9피트(약 1.8~2.7m), 두께는 1~2피트(약 0.3~0.6m)로 추정했다.”FBI 문건에는 당시 현장과 비행체 형상을 그린 삽화도 포함됐다.“미확인 비행체는 능선 바로 위에서 천천히, 통제된 상태로, 완벽하게 수직으로 상승하고 있었다. 비행체는 약 200~300피트(약 61~91m)를 올라가는 동안 기울거나 흔들리거나 요동치지 않고 자세를 완전히 고정했다. 빛을 반사하지 않는 무광 검정 외피는 이음매 없이 아무런 특징이 없는 윤곽을 드러냈다.”조사관들은 “상승은 완전한 음향적 정적 속에서 이뤄졌다”고 기록했다.요원들은 FBI에 적외선 조준경으로 본 물체가 “주변 온도보다 뜨거웠고, 기체 전체의 열 신호가 완전히 균일했으며, 눈에 보이는 배기가스는 없었다”라고 진술했다.AARO 면담 기록에 따르면 비행체는 능선 위 200~300피트(60~91m) 높이에 이르자 즉각 움직임을 멈추고 공중에 떠 있기 시작했는데, 약 20초 동안 완벽하게 정지한 상태로 떠 있었다.이후 비행체는 “전투기에 비견되는” 속도로 날아갔으며 요원들은 몇 초 만에 비행체를 놓쳤다고 한다.이어진 메모에는 “고속 비행 단계 내내 완전한 음향적 정적이 이어졌다. 충돌 흔적, 연기, 먼지, 물리적 교란은 관측되지 않았다. 다음 날 아침 협곡 배수로 일대를 지상 수색했으나 잔해나 지면 손상, 초목 피해는 발견되지 않았다”라고 적혀 있었다.요원들은 관측 지점인 언덕 정상에서 1.4마일(약 2.3㎞) 거리라면 소형 드론이나 쿼드콥터 모터, 회전익기라도 소리가 분명히 들렸을 것이라고 진술했다. 크기는 능선의 나무와 비교해 추정했고, 거리·고도·속도 역시 지형지물을 기준으로 추산했다.두 요원 모두 당시 방향감각 상실이나 메스꺼움, 두통 같은 신체 이상을 겪지 않았다. 개인 장비와 기관 장비에 전자기 간섭이나 이상 수치도 확인되지 않았다.문건에는 당시 목격 상황을 컴퓨터그래픽(CG)으로 재현한 이미지도 함께 담겼다.이 목격담에 대해 미 온라인 매체 악시오스는 미국은 물론 적대국들도 그러한 비행체를 만들 기술이 없기 때문에 UAP 현상으로 분류됐을 것이라고 추측했다. 다만 이번에 공개된 문건에는 삼각형 비행체에 대한 국가 안보 우려에 대한 언급은 없었다.이번 사건은 이전 UAP 문건에서 공개된, 미 서부에서 연방 요원들이 보고한 다른 목격 사례들과 비슷하다.지난 5월 공개된 문건에 따르면 2023년 비공개 장소에 있던 연방 법집행 요원들은 이틀에 걸쳐 주황색 구체가 더 작은 붉은 구체들을 방출하는 장면을 목격했다고 보고했다. 이후 공개분에는 요원들의 직접 진술이 담겼다. 한 요원은 붉은 빛이 “순식간에 가속했다”고 묘사했다. 다른 요원은 구체들을 “농구공에서 포도알이 튀어나오는 것” 같았다고 비유했다.8월에 공개된 또 다른 사례에서는 한 요원이 적외선 영상을 촬영했다. 영상에는 “흑열(black-hot·열원이 검게 표시되는 적외선 모드)”로 나타난 물체 두 개가 같은 느린 속도로 함께 움직이는 모습이 담겼다.국방부는 삼각형 비행체가 목격된 6월 사건에 대해 AARO가 “추가 조사가 필요하다”고 판단했다고 밝혔다. 이 현상의 형태적 특징과 운동 양상이 미 서부 지역에서 보고된 다른 사건들과 밀접하게 일치한다고 판단했기 때문이다.