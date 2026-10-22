미 국방부 전현직 당국자들 “트럼프 선거개입 대비하라”

“합법·불법 동원해 무효 만들 수도”
미국 국방부 전현직 당국자 10여명이 주 정부와 의회에 도널드 트럼프 행정부의 중간선거 개입에 대한 우려를 전달하고 이를 막을 방법에 대해 논의한 것으로 알려졌다.
주 정부에 선거 허점 등 보완 권고
워싱턴포스트(WP)는 20일(현지시간) 이들 전현직 당국자 그룹이 지난 수개월간 10개 주의 주지사와 선거관리 관계자, 상·하원 의원들과 접촉했다고 보도했다. 이들은 트럼프 행정부가 연방정부 권한을 동원해 선거 결과에 영향을 미칠 수 있는 시나리오를 제시하고 이에 대한 대비책을 권고하고 있는 것으로 파악됐다.
구체적으로 트럼프 행정부가 합법 또는 불법적 방식을 모두 사용해 선거에 개입할 수 있다며 투표소에 군대나 이민자 단속 요원을 배치하거나 유권자 신상 사기 혐의로 선거 결과를 무효로 할 수 있다고 지적했다. 이에따라 주정부에는 연방정부가 악용할 수 있는 선거 절차상 허점을 보완하도록 권고하고 있다.
이들 전현직 당국자는 이같은 활동이 트럼프 행정부가 중간선거 승리를 위해 선거의 공정성을 훼손하고 민주주의를 위협할 수 있다는 우려에서 비롯된 것이라고 WP에 설명했다.
채유미 서울시의원, 덕암초 ‘찾아오는 청소년의회 아카데미’ 찾아 격려
서울시의회 채유미 의원(노원5, 더불어민주당)이 지난 20일 서울시의회 본회의장을 방문한 덕암초등학교 학생들을 맞이하며 뜻깊은 격려의 뜻을 전했다. 지방의회의 역할과 기능을 현장에서 직접 체득해 민주시민 소양을 기르는 ‘청소년의회 아카데미’ 프로그램의 일환으로 마련된 이날 행사에는 사전 기본 교육을 마친 덕암초 학생 21명과 인솔 교사가 함께해 실제 의원석에 앉아 모의 의정활동을 체험했다. 채 의원은 본회의장을 찾은 지역구 덕암초 학생들에게 환영 인사를 전하고, 청소년의회 임시 의원 선서문 낭독을 함께하며 미래 주역들의 의회 방문을 축하했다 이어진 ‘청소년의회 본회의’에서 학생들은 일일 청소년의원으로서 의장과 의원 역할을 맡아 ▲‘서울특별시 어린이 안전환경 신고 및 개선에 관한 조례안’ ▲‘서울시 어린이 교육시설 주변 CCTV 확충 및 안전 관리 강화에 관한 조례안’ 등 실생활과 밀접한 안건에 대한 제안설명을 듣고 전자투표를 통해 조례안을 직접 의결하는 뜻깊은 의정 활동을 체험했다. 채유미 의원은 “우리 노원구의 자랑스러운 덕암초 학생들이 책에서만 보던 지방의회의 현장에 직접 와서 토론하고 민주적인 의사결정 과정을 생생하게 체험하는 모습을 보니 매우
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백악관은 해당 보도를 부인하며 트럼프 행정부가 주정부가 관할하는 선거 절차에 개입할 수 있다는 일각의 우려를 일축했다. 로렌 비스 백악관 공보 담당은 성명에서 “트럼프 행정부는 선거 범죄 기소, 선거 인프라 보안 강화, 사기와 강압으로부터 취약한 유권자 보호 등 우리 선거를 보호하기 위한 단호한 조치를 취하고 있다”고 밝혔다.
세줄 요약
- 전현직 국방부 당국자들, 중간선거 개입 우려 전달
- 10개 주 주지사·의회 접촉, 대응책 논의
- 군 배치·사기 주장 등 선거 훼손 시나리오 제시
2026-10-22 12면
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