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트럼프, 멜라니아와 ‘여성 건강 증진’ 번쩍

입력 2026-10-20 18:13
수정 2026-10-20 18:13
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트럼프, 멜라니아와 ‘여성 건강 증진’ 번쩍
트럼프, 멜라니아와 ‘여성 건강 증진’ 번쩍 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령이 19일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 로즈가든에서 영부인 멜라니아(왼쪽) 트럼프 여사가 주도한 여성 건강 증진 행정명령에 서명한 뒤 서류를 들어 보이고 있다. 평소 공개활동 빈도가 적은 멜라니아 여사는 이례적으로 이날 행사에 참석해 관련 정책을 직접 발표했다.
워싱턴DC 로이터 연합뉴스


도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령이 19일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 로즈가든에서 영부인 멜라니아(왼쪽) 트럼프 여사가 주도한 여성 건강 증진 행정명령에 서명한 뒤 서류를 들어 보이고 있다. 평소 공개활동 빈도가 적은 멜라니아 여사는 이례적으로 이날 행사에 참석해 관련 정책을 직접 발표했다.

워싱턴DC 로이터 연합뉴스

2026-10-21 12면
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