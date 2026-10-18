“왕은 없다” 뿔난 미국인들… 중간선거 D-2주, 백악관 향한 거센 ‘파도’

세줄 요약
- 전국 3000곳 반트럼프 시위 동시 확산
- 중간선거 앞두고 공화당 견제 총력전
- 조기투표 독려로 선거 불복 차단 시도
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17일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 ‘노 킹스’(No Kings) 시위대가 링컨기념관을 향해 행진하고 있다. 미국 전역에서 도널드 트럼프 대통령에게 반대하는 시위가 열려 시위대는 중간 선거를 앞두고 트럼프 심판과 투표를 독려했다. 2026.10.18. AP 뉴시스
도널드 트럼프 미국 대통령의 재집권 이후 최대 규모의 반(反)정부 물결이 미 전역을 강타했다. 중간선거를 불과 2주 앞두고 열린 이번 집회는 단순한 항의를 넘어 행정부의 독주를 견제하고 선거판의 주도권을 뒤흔들기 위한 총력전 성격이 짙다.
17일(현지시간) AFP 통신에 따르면 워싱턴DC와 뉴욕, 로스앤젤레스(LA)를 비롯한 전국 약 3000곳에서 ‘노 킹스’(No Kings·왕은 없다) 반트럼프 시위가 일제히 개최됐다. 트럼프 대통령 취임 이후 네 번째로 열린 이번 행동의 핵심은 거리를 가득 채운 대규모 행진에만 있지 않았다.
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17일(현지시간) 미국 뉴욕에서 ‘노 킹스’(No Kings) 시위대가 구호를 외치고 있다. 미국 전역에서 도널드 트럼프 대통령에게 반대하는 시위가 열려 시위대는 중간 선거를 앞두고 트럼프 심판과 투표를 독려했다. 2026.10.18. AP 뉴시스
시위대는 차량 경적 시위, 지역사회 콘서트, 소규모 모임 등 일상에서 참여할 수 있는 다채로운 방식을 택했다. 특히 민주당 지지세가 뚜렷한 대도시뿐만 아니라 전국의 중소도시까지 시위 열기가 확산하면서 현 정권을 향한 바닥 민심의 경고등이 얼마나 촘촘하게 켜졌는지를 방증했다.
이번 시위가 향한 최종 목적지는 결국 ‘11월 3일 중간선거’다. 고물가 등 악화한 생활비 부담과 잇따른 중동 정세 불안에 분노한 유권자들은 공화당이 장악한 의회 권력을 심판하기 위해 거리로 나섰다.
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17일(현지시간) 미국 워싱턴DC 링컨기념관 앞에서 ‘노 킹스’(No Kings) 시위대가 집회를 열고 있다. 미국 전역에서 도널드 트럼프 대통령에게 반대하는 시위가 열려 시위대는 중간 선거를 앞두고 트럼프 심판과 투표를 독려했다. 2026.10.18. AP 뉴시스
주최 측인 민주주의 감시단체 ‘커먼코즈’(Common Cause)의 풀뿌리 조직 활동가 알마 쿠베르티는 이번 집회의 본질이 “투표를 시민의 권리이자 책임으로 재인식시키는 것”이라고 강조했다. 트럼프 행정부가 그간 우편투표 제도를 비판해 온 만큼, 선거 패배 시 결과에 불복하거나 이의를 제기할 가능성에 대비해 조기투표로 이를 원천 차단하겠다는 계산이다.
쿠베르티는 “선거일 이후 행정부의 부정한 행동을 막는 가장 확실한 방법은 압도적인 투표 참여를 통해 민주주의의 승리를 누구도 의심할 수 없도록 만드는 것”이라고 목소리를 높였다.
채유미 서울시의원, 2026 제1회 ‘노원한글예술제 돋움’ 참석
서울시의회 채유미 의원(노원5, 더불어민주당)은 지난 9일 한글날을 맞아 노원구 하계동 한글비근린공원에서 개최된 ‘제1회 2026 노원한글예술제 돋움’ 현장을 방문해 축제의 성공적인 개최를 축하하고 지역 문화예술인과 구민들을 격려했다. 이번 행사는 훈민정음 반포 580주년과 한글날 제정 100주년을 기념하는 뜻깊은 종합 예술축제로, 국내 유일의 한글 비석이자 보물 제1524호로 지정된 노원구 하계동의 ‘이윤탁 한글영비’가 지닌 역사적 및 문화적 가치를 널리 알리고 이를 예술로 승화시키기 위해 기획됐다. 축제의 포문을 연 1부에서는 ‘한글과 예술 포럼’이라는 학술 행사가 진행됐으며, 이어지는 2부에서는 다채로운 한글 기획 전시와 시민들이 직접 참여할 수 있는 체험 부스는 물론, 지역 청년 예술인들이 함께 꾸민 풍성한 문화공연이 펼쳐져 공원을 찾은 수많은 가족 단위 구민들에게 큰 즐거움과 볼거리를 선사했다. 채 의원은 관계자들의 노고에 감사를 전하며 “이번 한글예술제를 통해 구민들이 일상 속에서 한글의 아름다움과 인문학적 가치를 체감할 수 있게 되어 매우 기쁘다”고 소회를 밝혔다. 이어 채 의원은 “첫발을 내디딘 노원한글예술제가 앞으로 노원구를 대표하는
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백악관의 권력 독점을 저지하려는 반대 진영의 ‘조기투표 독려 파도’가 남은 2주 동안 미 중간선거의 판세를 어떻게 뒤흔들지 전 세계의 이목이 쏠리고 있다.
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