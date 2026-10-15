‘이란식 자폭 드론’ 기술 통째로 흡수한 北…평양에서 그대로 복제한다 [밀리터리노트]

세줄 요약 미 싱크탱크 보고서는 북한이 러시아 알라부가 드론 공장에서 이란산 설계와 대량생산 공정을 배우고, 이를 평양에 그대로 복제할 수 있다고 봤다. 강제노동과 인권침해, 원산지 세탁을 통한 공급망 교란 우려도 함께 제기됐다. 북한, 러시아 드론 공정 습득 후 평양 복제 가능성 제기

이란 설계·중국 자금·북한 노동 결합한 생산체계 분석

강제노동·인권침해·공급망 교란 우려 동시 제기

이미지 확대 북한 여성 노동자들이 러시아 드론 공장에서 작업하는 모습을 상상한 인공지능(AI) 생성 이미지. 서울신문 닫기 이미지 확대 보기 북한 여성 노동자들이 러시아 드론 공장에서 작업하는 모습을 상상한 인공지능(AI) 생성 이미지. 서울신문

이미지 확대 러시아가 현지에서 생산 중인 이란제 샤헤드-136 드론의 러시아 버전 ‘게란’(또는 제라늄) 드론. 텔레그램 자료 닫기 이미지 확대 보기 러시아가 현지에서 생산 중인 이란제 샤헤드-136 드론의 러시아 버전 ‘게란’(또는 제라늄) 드론. 텔레그램 자료

이미지 확대 9일(현지시간) 우크라이나 소식통들에 따르면 최근 러시아 기업을 상대로 40명 단위의 북한 여성 작업조를 공급하겠다는 인력 알선이 이뤄지고 있다. 사진은 러시아에 파견된 것으로 알려진 북한 여성 노동자들. 2026.8.9 텔레그램 닫기 이미지 확대 보기 9일(현지시간) 우크라이나 소식통들에 따르면 최근 러시아 기업을 상대로 40명 단위의 북한 여성 작업조를 공급하겠다는 인력 알선이 이뤄지고 있다. 사진은 러시아에 파견된 것으로 알려진 북한 여성 노동자들. 2026.8.9 텔레그램

이미지 확대 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 김정은 북한 국무위원장이 3일 중국 톈안먼 광장에서 열린 제2차 세계대전 승전 80주년 기념 열병식에 참석하고 있다. 2025.9.3 베이징 TASS 연합뉴스(크렘린궁 공보실) 닫기 이미지 확대 보기 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 김정은 북한 국무위원장이 3일 중국 톈안먼 광장에서 열린 제2차 세계대전 승전 80주년 기념 열병식에 참석하고 있다. 2025.9.3 베이징 TASS 연합뉴스(크렘린궁 공보실)

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북한이 우크라이나 전쟁 참전을 계기로 러시아 현지에서 이란산 자폭 드론 생산 기술을 습득하고, 이를 평양에 대규모로 복제·구축할 가능성이 제기됐다.14일(현지시간) 미국의 싱크탱크인 전략국제문제연구소(CSIS)와 조지 W. 부시연구소는 공동 보고서를 통해 중국, 러시아, 이란, 북한(CRINK) 등 권위주의 국가 간의 은밀하고 긴밀한 군사·경제 협력 실태를 고발했다.해당 보고서에 따르면 러시아는 우크라이나 전쟁 투입을 위해 타타르스탄 내 알라부가 드론 공장을 가동 중이며 이곳에서 이란산 설계 기술과 중국의 자금 및 부품, 북한에서 동원된 노동력을 결합해 연간 수천 기의 자폭형 드론을 생산하고 있다.가장 주목되는 대목은 이 공장에 파견된 북한 기술자들의 행보다. 보고서는 알라부가 공장에 파견된 북한 기술자들이 지속해서 개량되는 드론 체계를 관찰하고, 대량생산 조립공정에서 직접 근무하며 습득한 핵심 기술을 가지고 평양으로 돌아갈 것이라고 진단했다.태영호 전 국민의힘 의원은 “북한이 알라부가 드론 공장과 똑같은 시설을 북한 내부에 쉽게 복제할 수 있다”고 강조했다. CSIS와 부시연구소도 이 같은 북한의 정교해진 드론 프로그램이 한국과 일본, 그리고 인도·태평양 지역의 미군에 새로운 차원의 심각한 안보적 도전으로 이어질 것이라고 경고했다.보고서 공동 저자인 빅터 차 CSIS 한국석좌는 북한이 러시아의 우크라이나 전쟁에 군인과 인력을 파견한 배경에 대해 “북한군과 군수산업이 전장에서의 드론 운용과 생산 양측에서 비약적으로 발전해야 한다고 판단했기 때문”이라고 주장했다.이와 함께 알라부가 공장의 노동 실태는 국가가 지원하는 거대한 인권 유린의 거점으로 지목됐다. 최대 1만 2000명에 달하는 해당 공장 인력 중 상당수는 북한 정권이 보낸 강제 노동력으로 채워져 있으며 이들은 임금의 90%를 정권에 착취당하고 있는 것으로 드러났다.보고서는 북한 당국이 파견 노동자들이 외국인과 접촉하는 위험을 감수하면서도 러시아와의 협력을 택한 것은 막대한 경제적 대가와 군사 기술 이전을 노린 것이라고 분석했다. 또한 과거 폴란드 농장 파견 당시처럼 공장 인근에 대규모 기숙사를 지어 노동자들을 외부 정보로부터 철저히 격리하고 감시할 것으로 우려했다.나아가 북한 경제특구 내에서 중국과 러시아 기업들이 북한의 강제노동을 활용해 제품을 생산한 뒤, 이를 중국산이나 러시아산으로 원산지를 세탁해 세계 공급망으로 우회 수출하는 정황도 포착됐다. 양국을 잇는 두만강·하산 철도 국경 통과 지점 등 기반 시설 건설도 대대적으로 이뤄지고 있는 것으로 확인됐다.보고서는 북한 정권의 심각한 인권 침해에 대응하기 위해 미국의 ‘글로벌 마그니츠키법’에 따른 자산 동결 및 입국 거부 제재와 더불어, 북한 강제노동이 연루된 제품의 유입을 원천 차단하는 대책을 미국 정부 등에 촉구했다.