국제 미국·중남미 [포토] ‘호박 타고’ 레이스 입력 2026-10-12 13:47 수정 2026-10-12 14:24 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/international/USA-amrica/2026/10/12/20261012800002 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 11일(현지 시간) 미 미네소타주 스틸워터에서 열린 연례 수확 축제 호박 레가타 참가자들이 거대한 호박으로 만든 보트를 타고 경주를 펼치고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 이 축제는 어떤 작물을 활용한 행사인가? 호박 수박