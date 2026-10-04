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브라질 대권, 누가 거머쥘까

입력 2026-10-04 23:51
수정 2026-10-04 23:51
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브라질 대권, 누가 거머쥘까
브라질 대권, 누가 거머쥘까 브라질 대선을 하루 앞둔 3일(현지시간) 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령(왼쪽 사진)과 플라비우 보우소나루 상원의원이 각각 지지자들에 둘러싸여 유세를 하고 있다. 남미 정치 구도를 가를 이번 대선에서 두 후보는 초박빙의 승부를 벌이고 있으며, 1차 투표에서 과반 득표자가 나오지 않으면 이달 25일에 결선 투표가 진행된다.
상파울루 신화·AP 연합뉴스


브라질 대선을 하루 앞둔 3일(현지시간) 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령(왼쪽 사진)과 플라비우 보우소나루 상원의원이 각각 지지자들에 둘러싸여 유세를 하고 있다. 남미 정치 구도를 가를 이번 대선에서 두 후보는 초박빙의 승부를 벌이고 있으며, 1차 투표에서 과반 득표자가 나오지 않으면 이달 25일에 결선 투표가 진행된다.

상파울루 신화·AP 연합뉴스

2026-10-05 12면
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