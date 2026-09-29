이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
시카고 공항 잔디 깎아주는 양과 염소
28일(현지시간) 미국 일리노이주 시카고 오헤어 국제공항 활주로 인근에서 양과 염소들이 풀을 뜯어 먹고 있다. 오헤어 국제공항은 2013년부터 활주로 주변 외곽이나 기계가 접근하기 어려운 구역의 잔디와 잡목을 관리하기 위해 가축 방목 프로그램을 운영하고 있다.
시카고 AFP 연합뉴스
시카고 AFP 연합뉴스
28일(현지시간) 미국 일리노이주 시카고 오헤어 국제공항 활주로 인근에서 양과 염소들이 풀을 뜯어 먹고 있다. 오헤어 국제공항은 2013년부터 활주로 주변 외곽이나 기계가 접근하기 어려운 구역의 잔디와 잡목을 관리하기 위해 가축 방목 프로그램을 운영하고 있다.
시카고 AFP 연합뉴스
2026-09-30 10면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
오헤어 공항의 가축 방목 프로그램 시작 시기는?