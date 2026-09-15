지구 위에서 펼쳐지는 우주전쟁...美, 궤도상 무기 배치로 중국·러시아에 ‘강력 경고’ [밀리터리노트]

세줄 요약 미국이 지구 궤도에 공격·방어용 우주 무기를 실전 배치했다고 처음 공개했다. 미 공군장관은 이를 우주 통제 목적이라고 설명했으며, 중국과 러시아의 위성 기동에 대한 강한 경고로 해석된다. 레이저, 로봇팔, 자탄 등 우주전 기술 경쟁도 본격화될 전망이다. 미국, 궤도상 우주 무기 실전 배치 공식 인정

중국·러시아 위성 기동에 대한 경고 메시지

레이저·로봇팔·자탄 등 우주전 기술 경쟁 격화

이미지 확대 인공위성 이미지. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 인공위성 이미지. 서울신문DB

이미지 확대 미 텍사스주 보카치카 스타베이스에서 스페이스X의 차세대 메가 로켓 ‘스타십 V3’가 12번째 시험 발사되고 있다. 총길이 124m에 달하는 차세대 모델 ‘V3’는 일론 머스크의 우주기업 스페이스X 기업공개(IPO)를 앞두고 시험 발사에 성공했다. 2026.05.23. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 미 텍사스주 보카치카 스타베이스에서 스페이스X의 차세대 메가 로켓 ‘스타십 V3’가 12번째 시험 발사되고 있다. 총길이 124m에 달하는 차세대 모델 ‘V3’는 일론 머스크의 우주기업 스페이스X 기업공개(IPO)를 앞두고 시험 발사에 성공했다. 2026.05.23. 뉴시스

이미지 확대 인류는 다양한 목적을 위해 인공위성을 쏘아올리고 있다. 그러나, 지금처럼 지구 온난화가 계속된다면 위성을 쏘아올릴 수 있는 우주공간이 부족해진다는 연구 결과가 나왔다. 미국 항공우주국(NASA) 제공 닫기 이미지 확대 보기 인류는 다양한 목적을 위해 인공위성을 쏘아올리고 있다. 그러나, 지금처럼 지구 온난화가 계속된다면 위성을 쏘아올릴 수 있는 우주공간이 부족해진다는 연구 결과가 나왔다. 미국 항공우주국(NASA) 제공

이미지 확대 시진핑 중국 국가주석(왼쪽)과 러시아의 블라디미르 푸틴 대통령이 20일 톈안먼 광장에서 열린 환영식에 참석하고 있다. 두 정상은 2001년 체결된 중·러 선린우호협력조약 25주년을 기념하고 만장일치로 조약의 연장을 결의했다. 베이징 타스 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 시진핑 중국 국가주석(왼쪽)과 러시아의 블라디미르 푸틴 대통령이 20일 톈안먼 광장에서 열린 환영식에 참석하고 있다. 두 정상은 2001년 체결된 중·러 선린우호협력조약 25주년을 기념하고 만장일치로 조약의 연장을 결의했다. 베이징 타스 연합뉴스

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미국이 지상 전력과 자국 위성을 보호하기 위한 ‘궤도 위 우주 무기’의 실전 배치를 공식 인정했다. 그간 소문으로만 돌던 우주 자산의 무기화를 군 당국이 직접 밝힘에 따라 우주 공간을 둘러싼 강대국 간의 군비 경쟁이 거세질 전망이다.워싱턴포스트(WP) 등 주요 외신에 따르면 트로이 메인크 미 공군장관은 최근 메릴랜드주에서 열린 행사에서 미군이 ‘우주 통제’를 목적으로 지구 궤도에 무기 체계를 실전 배치했다고 전격 발표했다. 미국 정부가 궤도 내 공격·방어용 무기 배치를 공식적으로 확인한 것은 이번이 처음이다.미군은 구체적인 무기 종류나 배치 규모를 공개하지 않았으나 현지 매체들은 이번 조치가 적국의 공격용 위성을 직접 무력화하거나 파괴할 수 있는 능력을 포함하고 있다고 전했다.과거 대위성무기가 지상이나 전투기에서 미사일을 발사해 표적을 타격하는 방식이었다면, 최근 우주전은 지구 궤도를 함께 돌며 표적에 접근하는 방식으로 진화하고 있다.실제 미·중·러 3국이 확보했거나 시험 중인 기술은 물리적 파괴에 그치지 않는다. 표적 위성에 고출력 레이저를 쏘거나 전자파로 통신을 마비시키는 ‘소프트 킬’(Soft Kill) 방식, 로봇팔이나 추진기를 이용해 적 위성을 낚아채 궤도 밖으로 밀어내는 기술, 소형 자탄을 방출해 물리적으로 파괴하는 ‘하드 킬’(Hard Kill) 방식 등이 대표적이다.미국의 이번 발표는 최근 궤도 위에서 공격적인 위성 기동 훈련을 펼쳐온 중국과 러시아를 향한 노골적인 경고 메시지로 풀이된다.중국은 이미 2022년 SJ-21 위성을 활용해 정지궤도의 고장 난 자국 위성을 로봇팔로 잡아 궤도를 이탈시키는 데 성공한 바 있으며 무인 우주선을 통한 자탄 방출 시험도 마친 것으로 알려졌다. 러시아 역시 수년 전부터 미군 정찰위성과 동일한 궤도에서 밀착 추적 기동을 벌이는 등 위협 수준을 높여왔다.미국이 궤도 위 무기 배치를 공론화하면서 우주 공간은 더 이상 평화적 탐사의 영역이 아닌, 강대국 간 주도권을 다투는 제5의 전장(戰場)으로 격상되는 모양새다. 이에 따라 향후 국제사회의 우주 안보 질서 재편을 둘러싼 외교적·군사적 긴장감도 한층 고조될 것으로 보인다.