잊을 수 없는 25년 전 9월 11일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 아이치 나고야 아시안게임
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

잊을 수 없는 25년 전 9월 11일

입력 2026-09-11 00:15
수정 2026-09-11 00:15
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
잊을 수 없는 25년 전 9월 11일
잊을 수 없는 25년 전 9월 11일 9·11 테러 25주년을 이틀 앞둔 9일(현지시간) 미국 뉴욕 맨해튼 원 월드 트레이드 센터 인근 상공에서 옛 세계무역센터 쌍둥이 빌딩을 형상화한 드론쇼가 열리고 있다. 이번 행사는 테러 당시 희생된 2977명의 희생자 가족과 생존자, 구조대원 단체 등이 참여해 기획한 공공 미술 프로젝트 ‘뉴욕항 위의 2977개 불빛’의 일환으로 뉴욕 거버너스섬에서 진행됐다.
뉴욕 UPI 연합뉴스


9·11 테러 25주년을 이틀 앞둔 9일(현지시간) 미국 뉴욕 맨해튼 원 월드 트레이드 센터 인근 상공에서 옛 세계무역센터 쌍둥이 빌딩을 형상화한 드론쇼가 열리고 있다. 이번 행사는 테러 당시 희생된 2977명의 희생자 가족과 생존자, 구조대원 단체 등이 참여해 기획한 공공 미술 프로젝트 ‘뉴욕항 위의 2977개 불빛’의 일환으로 뉴욕 거버너스섬에서 진행됐다.

뉴욕 UPI 연합뉴스

2026-09-11 10면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
9·11 테러 당시 희생된 사람의 수는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
  • 2026 아이치 나고야 아시안게임
  • GO FREE RUN 참가자라면 메가커피 쏙! 신규회원 1,000명
    • 포토 뉴스페이지로 이동
    1 / 3
    오피니언
    1 /
    서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
    TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
    1 /
    광고삭제
    위로