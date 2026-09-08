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국제정세도 ‘내 맘대로’… SNS 푹 빠진 트럼프

도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 소셜미디어(SNS)에 성조기가 그려진 망치로 이란 지도를 파괴하는 자신의 모습(왼쪽)과 아이스하키를 하다 넘어진 마크 카니 캐나다 총리를 향해 “일어나, 주지사”라고 조롱하는 만화(오른쪽) 등을 올렸다. 트럼프 대통령은 노동절 연휴 기간인 5~7일 이 같은 인공지능이 생성한 것으로 보이는 60여개 게시물을 SNS에 집중적으로 올렸다.

트루스소셜 캡처