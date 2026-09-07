美 아마존 화물기, 착륙 중 활주로 이탈해 차량 덮쳤다… 최소 5명 사망

마이애미 공항서 사고… 부상도 5명

항공편 160편 취소되고 325편 지연

이미지 확대 땅에 고꾸라진 화물기 6일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미 국제공항에서 활주로를 벗어난 아마존 화물기의 기체 앞부분이 땅에 닿은 채 멈춰 서 있다.

마이애미 EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 땅에 고꾸라진 화물기 6일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미 국제공항에서 활주로를 벗어난 아마존 화물기의 기체 앞부분이 땅에 닿은 채 멈춰 서 있다.

마이애미 EPA 연합뉴스

2026-09-08 12면

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세계 최대 전자상거래 업체인 아마존이 운영하는 화물기가 미국 내 국제화물 수송 1위인 마이애미 공항에서 활주로를 이탈해 최소 5명이 사망하고 5명이 다쳤다.AP통신에 따르면 6일(현지시간) 오후 2시쯤 푸에르토리코 산후안에서 출발한 화물기는 약 2.7㎞의 공항 활주로를 끝까지 달린 뒤 멈추지 않고 이탈해 안전구역 너머에 있던 차량과 충돌하며 검은 연기를 내뿜었다. 이 공항에는 안전구역만 있고, 부서지기 쉬운 플라스틱 구조물로 이뤄져 활주로를 이탈한 항공기와 충돌하면서 감속시켜주는 긴급제동장치(EMAS)는 없었다.아마존에서 배송을 위해 운항하는 ‘프라임 에어’ 화물기가 활주로를 벗어날 당시 속도는 시속 약 209㎞였다고 CNN은 전했다. 사고 당시 관제탑에 비상 상황을 통보하지 않은 조종사들은 구조돼 치료받고 있다. 공항 근처에 사는 주민은 “사고가 났을 때 집이 흔들렸다”고 밝혔다.아마존은 250대 이상의 화물기를 매일 운항하는데 사고기는 화물 전문 항공사 ‘21에어’에 소속된 32년 된 보잉 767-300이다. 20년 이상 여객기로 운항하다가 2015년 화물기로 전환했으며 한때 러시아 회사에서 소유했던 이력도 있다. 이번 사고로 항공편 160편 이상이 취소되고, 325편이 지연됐다.