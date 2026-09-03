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웃돈 얹어 파는 ‘트럼프 동전’

미국 독립 250주년을 기념해 도널드 트럼프 대통령의 초상을 새긴 1달러 기념주화가 2일(현지시간) 판매를 시작했다. 사진은 이날 공개된 트럼프 대통령 초상 1달러 동전으로, 판매가는 25개짜리 한 롤에 61달러로 개당 2.44달러(약 3300원), 100개짜리는 154.50달러로 개당 1.55달러다.

로이터 연합뉴스