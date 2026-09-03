웃돈 얹어 파는 ‘트럼프 동전’

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웃돈 얹어 파는 ‘트럼프 동전’

입력 2026-09-03 18:04
수정 2026-09-03 18:04
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웃돈 얹어 파는 ‘트럼프 동전’
웃돈 얹어 파는 ‘트럼프 동전’ 미국 독립 250주년을 기념해 도널드 트럼프 대통령의 초상을 새긴 1달러 기념주화가 2일(현지시간) 판매를 시작했다. 사진은 이날 공개된 트럼프 대통령 초상 1달러 동전으로, 판매가는 25개짜리 한 롤에 61달러로 개당 2.44달러(약 3300원), 100개짜리는 154.50달러로 개당 1.55달러다.
로이터 연합뉴스


미국 독립 250주년을 기념해 도널드 트럼프 대통령의 초상을 새긴 1달러 기념주화가 2일(현지시간) 판매를 시작했다. 사진은 이날 공개된 트럼프 대통령 초상 1달러 동전으로, 판매가는 25개짜리 한 롤에 61달러로 개당 2.44달러(약 3300원), 100개짜리는 154.50달러로 개당 1.55달러다.

로이터 연합뉴스

2026-09-04 10면
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