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난 이제 지쳤어요
미 해군의 핵추진 항공모함 에이브러햄 링컨호(CVN-72)가 대이란 해상 작전을 마치고 2일(현지시간) 태국 파타야 인근 램차방 항구에 입항했다. 최장기 기록인 286일간의 파견 기간 동안 보급품 부족과 열악한 환경으로 승조원들의 투신 시도 등 정신건강 위기 논란이 제기되면서, 승선원들의 휴식과 재충전을 위해 이번 입항이 결정됐다.
파타야 AFP 연합뉴스
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미 해군의 핵추진 항공모함 에이브러햄 링컨호(CVN-72)가 대이란 해상 작전을 마치고 2일(현지시간) 태국 파타야 인근 램차방 항구에 입항했다. 최장기 기록인 286일간의 파견 기간 동안 보급품 부족과 열악한 환경으로 승조원들의 투신 시도 등 정신건강 위기 논란이 제기되면서, 승선원들의 휴식과 재충전을 위해 이번 입항이 결정됐다.
파타야 AFP 연합뉴스
2026-09-03 12면
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