[포착] ‘엉덩이 킁킁男’이 또… 女손님들 뒤 쪼그리고 냄새 맡던 30대 美경찰에 체포

세줄 요약 미국 캘리포니아 글렌데일에서 30대 남성이 의류점과 식료품점에서 여성 손님들 주변을 맴돌며 엉덩이 냄새를 맡는 혐의로 체포됐다. 경찰은 CCTV로 용의자를 특정해 곧바로 붙잡았고, 그는 보석 없이 구금됐다. 이 남성은 지난해에도 같은 지역에서 유사 범행으로 여러 차례 체포된 전력이 있다. 글렌데일 상점서 여성 뒤를 맴돌며 냄새 맡은 혐의 체포

경찰, CCTV 확인 뒤 용의자 특정해 보석 없이 구금

지난해에도 유사 범행 반복, 성범죄자 등록 위반 전력

이미지 확대 지난달 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 글렌데일의 의류 아울렛과 식료품점에서 여성 손님들의 엉덩이 냄새를 맡은 혐의를 받는 30대 남성이 현지 경찰에 체포됐다. 사진은 해당 남성이 매장 내에서 물건을 고르는 척하며 주위를 살피는 모습이 촬영된 폐쇄회로(CC)TV 영상 이미지. NBC 보도화면 캡처 닫기 이미지 확대 보기 지난달 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 글렌데일의 의류 아울렛과 식료품점에서 여성 손님들의 엉덩이 냄새를 맡은 혐의를 받는 30대 남성이 현지 경찰에 체포됐다. 사진은 해당 남성이 매장 내에서 물건을 고르는 척하며 주위를 살피는 모습이 촬영된 폐쇄회로(CC)TV 영상 이미지. NBC 보도화면 캡처

이미지 확대 미국 캘리포니아주 글렌데일의 상점들에서 여성 손님들의 엉덩이 냄새를 맡은 혐의로 체포된 컬리스 크라우더(39). 글렌데일 경찰 제공 닫기 이미지 확대 보기 미국 캘리포니아주 글렌데일의 상점들에서 여성 손님들의 엉덩이 냄새를 맡은 혐의로 체포된 컬리스 크라우더(39). 글렌데일 경찰 제공

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미국에서 ‘엉덩이 킁킁남’(Butt Sniffer)이라는 별명이 붙은 30대 남성이 또다시 여성들의 엉덩이 냄새를 맡는 범죄를 저지르다 체포됐다고 지난달 31일(현지시간) NBC 등 현지 매체가 전했다.캘리포니아주 글렌데일 경찰은 지난달 28일 로스앤젤레스(LA) 북쪽 글렌데일의 사우스브랜드 대로에서 이같은 혐의를 받는 컬리스 크라우더(39)를 체포했다고 밝혔다.경찰은 이날 글렌데일 시내의 의류 아웃렛과 식료품점 등 상점 두 곳에서 한 남성이 사람들 주변에서 몸을 굽히고 다니며 수상한 행동을 한다는 신고를 접수하고 현장에 출동했다.이후 두 상점의 폐쇄회로(CC)TV 영상을 검토하고 용의자를 특정한 뒤 추적에 나서 얼마 안 가 그를 체포했다. 크라우더는 보석 없이 구금됐다.NBC가 공개한 CCTV 영상에는 파란색 티셔츠에 청바지 차림의 크라우더가 가방을 멘 채 매장 안에서 물건을 고르는 척하며 끊임없이 주변을 두리번거리는 모습이 담겼다.크라우더의 범행은 이번이 처음이 아니다.그는 지난해 7월 글렌데일과 접한 버뱅크의 한 여성복 매장을 돌아다니며 여성 손님을 성희롱했다는 신고를 받고 붙잡혔다.바로 다음달인 지난해 8월에도 버뱅크의 한 드러그스토어에서 한 여성의 엉덩이 냄새를 맡은 혐의로 또 한 번 체포됐다.경찰에 따르면 그는 2021년부터 글렌데일과 버뱅크에서 유사한 범죄를 저질러온 것으로 파악됐다.크라우더는 연례 성범죄자 등록 의무를 2개월 이상 이행하지 않아 지난해 11월 24일 체포됐다. 당시 그는 절도 혐의 가석방 상태였다.그는 이어 지난해 12월과 지난 4월에 가석방 위반으로 각각 99일과 105일의 단기 구금형을 선고받은 바 있다.