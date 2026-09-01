기뢰 발사대 터뜨리자 요르단 美기지 타격…호르무즈 해협 또 ‘치킨게임’ [밀리터리노트]

트럼프 “강력 타격” 보복 예고…이란, 라라크섬 공습에 즉각 반격

‘제한적 공습’ 속 F-35 위협·기뢰 위협 재발…확전과 통제 사이 위태로운 줄타기

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 31일(현지시간) 이란의 핵심 원유 수출 거점인 하르그섬이 공격받는 모습을 담은 AI 생성 영상을 소셜미디어에 게시했다. 트루스소셜 realDonaldTrump 캡처 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 31일(현지시간) 이란의 핵심 원유 수출 거점인 하르그섬이 공격받는 모습을 담은 AI 생성 영상을 소셜미디어에 게시했다. 트루스소셜 realDonaldTrump 캡처

이미지 확대 미군이 30일(현지 시간) 호르무즈해협 라라크섬에 있는 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)의 미사일 발사대를 타격했다. 이란은 즉각 보복에 나섰다. Current Report X 캡처 닫기 이미지 확대 보기 미군이 30일(현지 시간) 호르무즈해협 라라크섬에 있는 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)의 미사일 발사대를 타격했다. 이란은 즉각 보복에 나섰다. Current Report X 캡처

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령 AFP 연합뉴스

이미지 확대 호르무즈 해협을 미국 영토로 표기한 도널드 트럼프 대통령의 소셜미디어 게시물. 트루스소셜 캡처 닫기 이미지 확대 보기 호르무즈 해협을 미국 영토로 표기한 도널드 트럼프 대통령의 소셜미디어 게시물. 트루스소셜 캡처

세줄 요약 미국과 이란이 호르무즈 해협을 둘러싸고 다시 충돌했다. 미군이 이란의 기뢰 부설용 발사대 2대를 폭격하자 이란은 요르단 미군 기지에 미사일로 반격했다. 트럼프 대통령은 강력한 응징을 예고하며 AI 합성 영상까지 올려 심리전을 병행했고, 확전 우려가 커지고 있다. 미군, 호르무즈 해협 이란 발사대 폭격

이란, 요르단 미군 기지에 미사일 반격

트럼프, 강력 응징과 심리전 병행

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미국과 이란이 호르무즈 해협과 중동 주요 거점을 주고받으며 또다시 일촉즉발의 ‘치킨게임’에 돌입했다. 미군이 호르무즈 해협 내 이란의 기뢰 부설용 발사대를 타격하자, 이란이 요르단 소재 미군 기지에 미사일 반격을 가하면서 양국 간의 군사적 긴장감이 고조되고 있다.도널드 트럼프 미국 대통령은 요르단 미군 기지를 공격한 이란을 향해 “강력한 타격이 있을 것”이라며 고강도 대응을 공식 예고했다.31일(현지시간) 폭스뉴스 등에 따르면 트럼프 대통령은 언론과 통화에서 이란을 향한 응징 의사를 밝히며 방공 시스템이 이란의 미사일 대부분을 성공적으로 요격했다고 강조했다.이번 대치의 발단은 호르무즈 해협의 전략적 요충지인 이란 라라크섬 공습이었다. 미국은 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)의 기뢰 부설용 로켓 발사대 2대를 전격 폭격했고 이란은 이에 맞서 요르단 미군 기지를 향해 즉각 미사일을 발사했다. 미군의 대이란 공습이 재개된 지 한 달 만에 양측의 군사적 충돌이 다시 표면화된 것이다.트럼프 대통령은 군사적 압박과 함께 강력한 언어적·디지털 심리전도 병행하고 있다. 그는 소셜미디어(SNS) ‘트루스소셜’에 이란의 최대 원유 수출 거점인 하르그섬이 불타는 인공지능(AI) 합성 영상을 게시하며 “산산조각이 나고 있다”는 주장을 펼쳤다. 이에 대해 이란 측은 “웃기는 일”이라며 일축하는 등 양국의 신경전도 과열되는 양상이다.일각에서는 미군이 이번 공격에서 기뢰 발사대 2대만을 표적으로 삼은 점에 주목하고 있다. 대대적인 전면전으로의 확전을 피하면서도 이란의 해상 봉쇄 능력을 억제하려는 ‘통제된 대치’를 의도했다는 분석이다. 실제로 악시오스 등에 따르면 미 중부사령부는 이란이 호르무즈 해협에서 레이더와 미사일 시설을 복구하지 못하도록 제한적 공습을 감행하는 방안을 백악관에 지속 보고해 온 것으로 알려졌다.그러나 충돌이 과연 ‘제한적 수준’에 머물 수 있을지는 미지수다. 최근 이란이 미군의 최첨단 F-35 전투기를 겨냥해 대공 미사일을 발사했던 사건은 미 군 당국에 상당한 경각심을 불러일으켰다. 비록 직접적인 타격으로 이어지지는 않았으나 이란의 군사적 재건 역량에 위협을 느꼈기 때문이다.이란이 다시 공격받을 경우 더 강력한 대응에 나서겠다고 공언하고 있어, 에너지 수송의 혈맹인 호르무즈 해협을 둘러싼 양국의 강 대 강 대치는 당분간 계속될 전망이다.