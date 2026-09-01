허블 시야각 100배… ‘로먼 우주망원경’ 발사

우주 팽창 ‘암흑 물질’ 규명 기대

태양계 밖 외계 행성 탐사도 수행

이미지 확대 지구 최강 망원경 싣고 출발 미국 항공우주국(나사)의 낸시 그레이스 로먼 우주 망원경이 30일(현지시간) 플로리다주 케네디 우주센터에서 민간우주기업 스페이스X의 로켓 팔콘에 탑재돼 우주로 향하고 있다.

플로리다 UPI 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지구 최강 망원경 싣고 출발 미국 항공우주국(나사)의 낸시 그레이스 로먼 우주 망원경이 30일(현지시간) 플로리다주 케네디 우주센터에서 민간우주기업 스페이스X의 로켓 팔콘에 탑재돼 우주로 향하고 있다.

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세줄 요약 NASA가 허블·제임스 웹에 이은 최신 우주망원경 로먼을 발사했다. 로먼은 허블과 비슷한 크기지만 시야각은 100배 넓고 관측 속도는 1000배 이상 빨랐다. 암흑 에너지와 암흑 물질, 외계 행성 탐사에 활용된다. 로먼 우주망원경, NASA 발사 성공

허블보다 시야각 100배, 관측 속도 1000배

암흑 에너지·물질, 외계 행성 탐사

2026-09-01 14면

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허블 우주망원경으로 100년 동안 관측할 범위를 한 달 만에 관측할 수 있는 최신형 우주망원경이 발사됐다.미국 항공우주국(NASA)은 지난 30일(현지 시간) 오전 7시 26분 플로리다주 케네디 우주센터에서 ‘낸시 그레이스 로먼 우주망원경’ 발사에 성공했다고 밝혔다. 로먼 망원경은 허블, 제임스 웹에 이어 미국이 발사한 3번째 최신형 우주망원경이다. 개발 기간은 약 10년으로 약 43억 달러(약 5조 9362억원)의 개발비가 투입됐다.로먼 우주망원경은 길이 12.7m, 폭 4m로 허블 우주망원경과 비슷한 크기이고 반사 거울의 지름도 2.4m로 허블과 같다. 그렇지만 허블 망원경보다 1000배 이상 빠르게 우주를 관측할 수 있고 시야각은 최소 100배 넓은 300메가픽셀 카메라를 탑재했다. 로먼 우주망원경의 광시야 관측기는 대형 적외선 검출기 18개를 모자이크처럼 배열해 우주를 촬영하게 된다.로먼 우주망원경은 지구 궤도를 돌며 기기 점검을 마친 뒤 3개월 정도의 여정을 거쳐 목적지인 지구에서 태양 반대쪽으로 약 150만㎞ 떨어진 제2라그랑주점(L2)에 안착한다. 내년 초 첫 관측 사진을 전송할 예정이다.과학자들이 로먼 우주망원경에 기대하는 것은 우주 가속 팽창의 원인으로 지목되는 암흑 에너지와 은하 등 우주 구조 형성에 영향을 미치지만 눈에 보이지 않는 암흑 물질에 관한 새로운 데이터 확보다. 이와 함께 태양계 밖 외계 행성 탐사도 수행하게 된다.