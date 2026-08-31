“아이 3명 살해한 엄마 응원해” 여성 수백명 모였다… 산후우울증보다 심각한 산후정신병 때문? [월드픽]

세줄 요약 미국 매사추세츠주 법원 앞에 자녀 3명을 살해한 혐의로 재판 중인 린지 클랜시를 지지하는 여성 수백명이 모였다. 지지자들은 정신건강 시스템이 여성을 보호하지 못했다고 주장했고, 변호인도 산후정신병으로 형사책임이 없다고 맞섰다. 법원 앞 지지자 수백명 집결, 무죄 촉구

변호인, 산후정신병으로 형사책임 부인

검찰, 남편을 밖으로 보낸 계획범죄 주장

이미지 확대 자녀 살해 혐의를 받는 린지 클랜시(36)가 28일(현지시간) 미국 매사추세츠주 플리머스 상급법원에서 열린 자신의 재판에서 심의 이틀째를 시작하기 위해 법정에 들어서는 배심원들을 지켜보고 있다. 2026.8.28 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 자녀 살해 혐의를 받는 린지 클랜시(36)가 28일(현지시간) 미국 매사추세츠주 플리머스 상급법원에서 열린 자신의 재판에서 심의 이틀째를 시작하기 위해 법정에 들어서는 배심원들을 지켜보고 있다. 2026.8.28 AP 연합뉴스

이미지 확대 20일(현지시간) 미국 매사추세츠주 플리머스 상급법원에서 열린 린지 클랜시의 자녀 살해 혐의 재판에서 클랜시의 지지자들이 재판장의 발언을 듣고 있다. 2026.8.20 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 20일(현지시간) 미국 매사추세츠주 플리머스 상급법원에서 열린 린지 클랜시의 자녀 살해 혐의 재판에서 클랜시의 지지자들이 재판장의 발언을 듣고 있다. 2026.8.20 로이터 연합뉴스

이미지 확대 20일(현지시간) 자녀 살해 혐의를 받는 린지 클랜시의 재판이 열리고 있는 미국 매사추세츠주 플리머스 상급법원 앞에 클랜시의 지지자들이 분홍색 옷을 입고 서 있다. 2026.8.20 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 20일(현지시간) 자녀 살해 혐의를 받는 린지 클랜시의 재판이 열리고 있는 미국 매사추세츠주 플리머스 상급법원 앞에 클랜시의 지지자들이 분홍색 옷을 입고 서 있다. 2026.8.20 AP 연합뉴스

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생후 8개월에서 5살 사이 자신의 아이 3명을 살해한 혐의를 받는 30대 여성의 재판이 열리는 미국 매사추세츠주 플리머스 상급법원 앞에 지난 20일(현지시간) 피고인을 지지하는 여성 수백명이 몰려들었다고 AP통신이 전했다.보도에 따르면 이날 법원 앞에는 ‘린지에게 평화를’, ‘그녀에겐 도움이 필요하다’, ‘믿는다’ 등 문구가 적힌 분홍색 옷을 입은 사람들이 모였다.대부분 여성이지만 소수의 남성도 있던 약 300명의 지지자들은 피고인인 린지 클랜시(36)에 대한 무죄 판결을 촉구하면서 미국 사회의 정신건강 시스템이 여성을 제대로 보호하지 못하고 있다는 취지로 주장했다.클랜시의 변호인 역시 “피고인이 아이들을 살해한 사실은 부인하지 않지만, 정신질환을 앓고 있었기 때문에 형사 책임을 물어서는 안 된다”고 말했다.재판 중인 자녀 살해 사건은 2023년 1월 24일 매사추세츠주 덕스버리에 있는 클랜시의 자택에서 벌어졌다.당시 산부인과 간호사로 일하던 클랜시는 운동용 밴드를 이용해 생후 8개월 아들, 3살 아들, 5살 딸의 목을 졸랐다. 두 아이는 현장에서 사망했고, 막내는 병원으로 이송됐으나 며칠 뒤 숨졌다.클랜시는 범행 직후 자택 2층 창문 밖으로 뛰어내렸으나 목숨을 건졌다. 하지만 척추를 크게 다쳐 하반신이 영구 마비됐다.집에 돌아온 남편이 마당에 쓰러져 있는 클랜시를 발견하고 911에 신고했고, 뒤이어 집 안 지하실에서 자녀들을 발견했다.현지 검찰은 클랜시가 남편에게 아이의 약을 찾아오고 식당에서 저녁으로 먹을 음식으로 포장해 와달라면서 집 밖으로 내보낸 뒤 범행을 저지른 점을 들어 이 사건을 계획적인 살인으로 봤다.그러나 변호인은 피고인이 심각한 산후우울증을 앓았으며 그 증세가 훨씬 심각한 산후정신병으로 발전한 상태에서 범행을 저질러 고의가 없었다고 주장했다.클랜시는 범행 약 3주 전 정신적 불안 증세와 자살 충동을 호소하며 스스로 한 정신병원을 찾아가 입원 치료를 받았고, 5일간의 입원 후 병원 측은 ‘상태가 호전됐다’며 퇴원 조치한 것으로 전해졌다.이를 포함해 클랜시는 수개월 동안 정신과, 응급실, 상담 치료 등을 받았고 10여종의 약물을 처방받았으나 미국의 시스템이 그를 구하는 데 실패해 결국 이 사건에까지 이르렀다는 게 변호인의 주장이다.산후정신병은 출산 후 여성 1000명당 1~2명에게서 나타나는 것으로 알려졌다.이날 모인 지지자들 중 전직 간호사였던 72세 여성 잔 자보르스키는 “제 여동생도 출산 후 합병증으로 고생했다. 클랜시가 필요한 치료와 마땅한 보살핌을 받길 바라며, 다른 여성들도 우리처럼 힘을 모아줬으면 좋겠다”고 말했다.한 병원 목사인 쉴라 캐버노는 “제가 클랜시의 손을 잡고 위로해주자 그는 ‘아이들이 안전해서 정말 다행’이라고 말했다”며 “저도 ‘아이들은 천국에서 하나님 곁에 있어 안전하다’고 신학적으로 대답했다”고 전했다.한편 5주 동안 이어지고 있는 재판에서 배심원들은 지난주 평결을 위한 심의를 시작했으나 아직 결론을 내지 못한 것으로 전해졌다.만약 클랜시가 자녀 살해 혐의 유죄 판결을 받으면 종신형과 같은 중형에 처해질 수 있고, 무죄 판결을 받으면 석방되거나 정신건강 시설에 수용될 수 있다고 AP는 전했다.