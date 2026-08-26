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또 김정은 사진 올린 트럼프… 北 향한 러브콜

도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지시간) 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 과거 김정은 북한 국무위원장과의 정상회담 사진들을 잇따라 올리며 대화 재개 메시지를 보냈다. 외신들은 트럼프 대통령이 과거의 성공적인 회동 기억을 상기시키며 북한의 호응을 유도하고 나선 것이라고 분석했다. 사진은 2018년 6월 싱가포르 제1차 북미 정상회담 당시 두 정상이 카펠라 호텔에서 산책하는 모습.

트럼프 트루스소셜 캡처