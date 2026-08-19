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메타 ‘SNS 중독성’ 법정 공방으로

18일(현지시간) 미국 캘리포니아주 연방법원 오클랜드지원 앞에서 미국 부모들이 소셜미디어(SNS) 중독으로 사망한 자녀의 이름과 나이가 적힌 플래카드를 들고 기자회견을 하고 있다. 이들은 페이스북, 인스타그램 등을 운영하는 메타가 불법적으로 개인 정보를 수집해 청소년의 SNS 중독을 유발하고 안전을 침해했다는 이유로 고소했으며, 미국 29개 주에서 이 소송에 동참했다.

오클랜드 로이터 연합뉴스