가자 평화 로드맵 꺼낸 트럼프 사위… 하마스 이어 이스라엘과 연쇄 회동

쿠슈너, 하마스에 비무장화 등 요구

하마스 “이스라엘 철수하면 수용”

네타냐후와도 면담… 종전 결단 압박

이미지 확대 재러드 쿠슈너(왼쪽 두 번째) 미국 중동 특사가 16일(현지시간) 이집트 엘 알라메인에서 압둘팟타흐 시시(세 번째) 대통령과 만나 가자지구 평화 로드맵 이행 방안을 위한 면담을 진행하고 있다.

엘 알라메인 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 재러드 쿠슈너(왼쪽 두 번째) 미국 중동 특사가 16일(현지시간) 이집트 엘 알라메인에서 압둘팟타흐 시시(세 번째) 대통령과 만나 가자지구 평화 로드맵 이행 방안을 위한 면담을 진행하고 있다.

엘 알라메인 로이터 연합뉴스

세줄 요약 트럼프 사위이자 중동 특사인 재러드 쿠슈너가 이집트에서 하마스 지도부를 만나 비무장화와 군사 인프라 포기를 요구했다. 이어 예루살렘에서 네타냐후 총리와 비공개 회동하며 이스라엘의 단계적 철수와 종전 결단을 압박했다. 쿠슈너, 이집트서 하마스 지도부와 이례적 회동

비무장화·군사 인프라 포기, 협상 전제 조건 제시

예루살렘서 네타냐후 만나 종전 결단 압박

2026-08-18 12면

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도널드 트럼프 미국 대통령의 사위이자 중동 특사인 재러드 쿠슈너가 팔레스타인 무장 정파 하마스 지도부를 접촉한 데 이어, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 연쇄 회동에 나서며 교착 상태에 빠진 가자지구 평화 로드맵의 돌파구 마련에 나섰다.미 온라인 매체 액시오스는 쿠슈너 특사가 16일(현지시간) 이집트에서 하마스 수장 칼릴 알하이야와 회담했다고 보도했다. 미국이 테러 조직으로 지적한 하마스와의 회동은 이례적으로, 협상을 진전시키기 위한 트럼프 행정부의 승부수로 풀이된다. 이날 회담에는 미국 주도의 가자 평화위원회 니콜라이 믈라데노프 대표, 토니 블레어 전 영국 총리 등이 배석했다. 쿠슈너 특사는 하마스 지도부에 완전한 비무장화와 군사 인프라 포기를 ‘타협할 수 없는 전제 조건’으로 요구했다. 하마스가 이를 이행한다면 미국 역시 이스라엘의 상응 조치를 끌어내겠다고 약속했다. 여기에는 국제안정화군(ISF)의 배치와 라파 재건, 이스라엘군의 단계적 철수 등이 포함될 전망이다.하마스는 회동 직후 성명을 내고 무기를 팔레스타인 통치위원회에 양도하는 비무장화 조건을 수용하는 대신, 이스라엘군의 가자지구 전면 철수를 전제로 트럼프 행정부의 2단계 로드맵을 이행할 준비가 되었음을 강조했다.쿠슈너 특사는 하마스의 전향적인 움직임을 지렛대 삼아, 이튿날인 17일 예루살렘에서 네타냐후 총리와의 비공개 면담을 가졌다. 앞서 네타냐후 총리는 극우 연정의 반발을 의식해 “하마스가 완전히 무장 해제될 때까지 1인치도 물러날 수 없다”며 미국의 평화안을 거부해 왔다.하지만 하마스가 비무장화를 전격 수용함에 따라 쿠슈너 특사는 네타냐후 총리와의 독대 및 비공개 실무 회담에서 이스라엘의 종전 결단을 강하게 압박한 것으로 전해졌다. 이와 관련해 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE) 등 아랍권 주요국들도 공동 성명을 통해 평화 로드맵을 거부하는 이스라엘을 향해 외교적 압박을 쏟아부었다고 뉴욕타임스(NYT)가 보도했다.