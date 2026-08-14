“밥 먹고 감방 가다 벼락 맞아” 수감자 16명 병원 이송… 美오하이오 교도소 어쩌다 [월드픽]

세줄 요약 미국 오하이오주 그래프턴 교도소에서 수감자 16명이 벼락을 맞아 병원으로 이송됐다. 12명은 치료 후 복귀했고 4명은 입원 중이다. 직원 피해는 없었고, 수감자들은 식사 뒤 감방으로 돌아가다 사고를 당했다. 오하이오 교도소 운동장에 벼락 낙하

수감자 16명 병원 이송, 12명 복귀

폭풍 징후 없어 운동장 폐쇄 못함

이미지 확대 지난 11일(현지시간) 미국 오하이오주 그래프턴 교도소에 벼락이 떨어져 수감자 16명이 병원으로 이송되는 사고가 발생했다. 사진은 사고 당일 교도소 앞에 구급차량이 줄지어 있는 모습.WSFA12 보도화면 캡처 닫기 이미지 확대 보기 지난 11일(현지시간) 미국 오하이오주 그래프턴 교도소에 벼락이 떨어져 수감자 16명이 병원으로 이송되는 사고가 발생했다. 사진은 사고 당일 교도소 앞에 구급차량이 줄지어 있는 모습.WSFA12 보도화면 캡처

이미지 확대 12일(현지시간) 심한 폭풍이 몰아친 미국 오하이오주 신시내티에서 쓰러진 참나무에 차량이 파손되고 주택이 피해를 입은 모습이 보인다. 2026.8.12 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 12일(현지시간) 심한 폭풍이 몰아친 미국 오하이오주 신시내티에서 쓰러진 참나무에 차량이 파손되고 주택이 피해를 입은 모습이 보인다. 2026.8.12 AP 연합뉴스

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미국 오하이오주의 한 교도소에 벼락이 떨어져 수감자 16명이 병원으로 이송돼 치료받는 사고가 발생했다고 지난 12일(현지시간) USA투데이, 폭스뉴스 등이 전했다.오하이오주 교정재활부는 클리블랜드에서 남서쪽으로 약 30㎞ 떨어진 그래프턴 교도소에서 전날 저녁 수감자 16명이 벼락을 맞아 외부 병원으로 이송돼 치료받았다고 밝혔다.이 중 12명은 치료 후 교도소로 복귀했으며, 4명은 계속 입원 치료를 받고 있다고 교정당국은 설명했다. 4명의 상태 역시 안정적이며, 이 가운데는 최초에 중태로 알려졌던 수감자 1명도 포함돼 있는 것으로 전해졌다.교도소 직원 중에는 다행히 단 한 명의 부상자도 나오지 않았다.사고는 수감자들이 교도소 내 식당에서 저녁식사를 마친 뒤 감방으로 돌아가는 길에 발생했다. 이들은 운동장을 지나다가 갑자기 내리친 벼락에 맞았다.한 교도소 관계자는 “번개가 칠 것 같다는 징후는 전혀 없었다. 폭풍이 오는 날씨에는 운동장을 폐쇄해 밖에 아무도 있지 않도록 하지만, 당시엔 그런 징후가 전혀 없었기 때문에 그런 조치를 하지 않은 상태였다”고 밝혔다.벼락을 맞은 수감자 중 한 명의 가족은 전해 들은 당시 상황을 전했다. 그는 “(수감자인 조카가 벼락에 맞은 뒤) 깨어났을 때 ’마치 비디오 게임처럼 시체들이 땅에 널브러져 있는 것 같았다‘고 했다. 무슨 일이 일어난 건지 정신이 멍하고 혼란스러웠다고 하더라”고 말했다.이번 사고는 오하이오를 비롯한 미국 중서부 지역에 강력한 폭풍과 강풍, 홍수 등이 강타한 가운데 발생했다.클리블랜드 기상청에 따르면 사고 당일인 지난 11일 오후 8시쯤 오하이오 북서부와 북중부 지역에 강한 뇌우 경보가 발령됐다. 주요 위험 요소는 시속 96㎞ 이상의 돌풍이었다.오하이오에서는 이번 폭풍으로 대규모 정전이 발생해 25만명이 전력 공급 없이 지내야 했다.한편 미국에서는 매년 3700만건의 낙뢰가 발생하며, 평균적으로 400명이 낙뢰에 맞는다. 낙뢰 피해자 약 90%는 생존하지만, 2006년부터 지난해까지 낙뢰로 인한 사망자도 517명에 달한다.