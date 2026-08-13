3500명 최정예 전차부대도 전멸…미군, 우크라에 고개 숙이고 수입까지 추진하는 이유 [밀리터리노트]

격파 판정 너무 빨라 ‘부활’ 재투입까지… 지상 최강 전차 잡는 ‘가성비 드론’의 공포

수십억 달러 쏟아붓고도 쩔쩔맨 미군… 현대전 패러다임 완전히 뒤바꿔

이미지 확대 2026년 우크라이나 남부의 미공개 장소에서 우크라이나군 422 무인체계연대 ‘루프트바페’ 소속 대원들이 RAM-2X 타격 드론 비행을 위해 준비하고 있다. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 2026년 우크라이나 남부의 미공개 장소에서 우크라이나군 422 무인체계연대 ‘루프트바페’ 소속 대원들이 RAM-2X 타격 드론 비행을 위해 준비하고 있다. 로이터 연합뉴스

이미지 확대 미군 병사가 2016년 11월 29일(현지시간) 미국 콜로라도주 미군기지 포트 카슨에 세워져 있는 M1 에이브럼스 전차 앞을 지나고 있다. 콜로라도 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미군 병사가 2016년 11월 29일(현지시간) 미국 콜로라도주 미군기지 포트 카슨에 세워져 있는 M1 에이브럼스 전차 앞을 지나고 있다. 콜로라도 AP 연합뉴스

이미지 확대 우크라이나 국방정보국 크라켄 특수부대는 6일(현지시간) 텔레그램을 통해 “크라켄 특수부대의 정찰대가 자폭 드론을 활용해 브랸스크 지역의 무인 감시탑을 파괴했다”고 주장했다. 2023.3.6 크라켄 텔레그램 닫기 이미지 확대 보기 우크라이나 국방정보국 크라켄 특수부대는 6일(현지시간) 텔레그램을 통해 “크라켄 특수부대의 정찰대가 자폭 드론을 활용해 브랸스크 지역의 무인 감시탑을 파괴했다”고 주장했다. 2023.3.6 크라켄 텔레그램

이미지 확대 미 육군 병사들의 훈련 모습. 여단급 즉응 부대가 소속된 미 82 공정사단의 사령부 요원들에 대한 훈련이 갑자기 취소되면서 이란에 파병되는 것 아니냐는 추측이 미 국방부에서 커지고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 미 육군 병사들의 훈련 모습. 여단급 즉응 부대가 소속된 미 82 공정사단의 사령부 요원들에 대한 훈련이 갑자기 취소되면서 이란에 파병되는 것 아니냐는 추측이 미 국방부에서 커지고 있다. 뉴시스

세줄 요약 독일 훈련장에서 열린 한미·나토 연합훈련에서 미군 3500명 규모 전차부대가 우크라이나 무인체계군의 정찰·자폭 드론 연계 공격에 순식간에 궤멸했다. 미군은 드론전에 취약함을 드러냈고, 우크라이나산 드론과 대드론 체계 수입까지 검토한다. 미군 최정예 전차부대, 우크라 드론에 완패

정찰·자폭 드론 연계로 기갑전력 순식간 궤멸

우크라 드론 전술·체계 수입 추진으로 전환

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수십억 달러를 들여 대(對)드론 전력을 구축해 온 세계 최강 미군 기갑부대가 모의 전투에서 우크라이나 드론 부대에게 순식간에 전멸하는 충격적인 결과가 나왔다.현대전의 상징이었던 중장갑 전차가 소형 드론의 밥으로 전락하면서 미군은 자존심을 굽히고 우크라이나산 드론 체계와 전술 도입에 적극 나서는 분위기다.지난 4~5월 독일의 한 군사훈련장에서 열린 한미·나토 연례 합동훈련 ‘컴바인드 리졸브’(Combined Resolve)에서 미군 최정예 전력과 우크라이나 무인체계군이 맞붙었다. 미군 측은 독일에 순환 배치된 제1기병사단 산하 제3기갑여단 병력 3500명과 첨단 전자전 장비로 무장한 전차 부대를 투입했다.반면 대항군으로 나선 우크라이나 무인체계군 제412연대 ‘네메시스’(Nemesis)는 최첨단 지상 장비 대신 정찰 및 자폭 드론을 무기로 삼았다.결과는 미군의 완패였다. 미군 전차들이 먼지를 일으키며 돌격하자마자 우크라이나의 정찰 드론에 포착됐고, 이어진 자폭 드론과 정밀 폭격 드론의 연계 공격에 기갑연대는 순식간에 궤멸당했다.얼마나 빠르게 격파 판정이 내려졌는지 훈련을 진행하기 위해 전멸한 미군 전차를 강제로 부활시켜 다시 투입해야 할 지경이었다.미 국방부는 그동안 드론 및 대드론 기술 개발에 수십억 달러를 투입하며 특수부대까지 신설했지만, 실전 경험으로 무장한 단거리 드론 공격에는 맥을 추지 못했다. 앞서 미군은 중동 지역에서도 이란제 드론 공격에 취약점을 드러내며 사상자가 발생하기도 했다.미 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)의 엘리엇 코언 연구원은 월스트리트저널(WSJ)을 통해 “현대전에서 드론이 얼마나 필수적인지 보여준 사례”라며 “미군이 드론전에 숙달하는 것이 시급하지만 불행히도 아직 그 수준에 미치지 못하고 있다”고 지적했다.우크라이나 드론 부대에 굴욕을 맛본 것은 미군뿐만이 아니다. 지난해와 올해 진행된 나토(NATO) 합동훈련에서도 영국·에스토니아·스웨덴군 등이 우크라이나 드론 부대의 압도적인 전술에 가볍게 제압당했다.러시아와의 장기전 속에서 ‘세계 최강의 드론군’을 구축한 우크라이나의 전력에 미 군당국도 고개를 숙이고 있다. 미국은 이란의 드론 위협에 맞서기 위해 우크라이나의 대드론 시스템을 직접 들여왔으며 현지 드론전 연구를 위해 파견 인력을 대폭 늘렸다.미 국방부는 실전에서 성능이 검증된 우크라이나산 드론을 직접 구매·수입하는 방안까지 추진 중이다. 수십억 달러의 예산보다 실전에서 축적된 소프트웨어와 운용 노하우가 현대전의 승패를 가르는 핵심 열쇠라는 점을 인정한 셈이다.이번 모의 전투는 지상전의 제왕으로 불리던 중전차 중심의 전통적 군사 교리가 드론이라는 ‘가성비 비대칭 전력’ 앞에서 어떻게 무너질 수 있는지를 명확히 보여줬다. 미군을 비롯한 전 세계 국가의 군사 전략 재편이 불가피해졌다.