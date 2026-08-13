“1.3억원 사라졌어요” 89세 노인, 휴대전화 넘겨줬다가… 범인은 친하게 지내던 26세 남성 [월드픽]

세줄 요약 미국 캘리포니아에서 20대 남성이 89세 노인과 1년 넘게 친분을 쌓은 뒤 휴대전화 최적화를 도와주겠다며 가상자산 계좌 비밀번호를 바꾸고 80여 차례에 걸쳐 1억3700만원을 빼돌렸다. 당국은 추가 피해 가능성을 조사하고 있다. 89세 노인 대상 가상자산 사기 체포

친분 쌓은 20대, 휴대전화 설정 악용

80여 차례 이체로 1억3700만원 편취

이미지 확대 비트코인 일러스트. 사진은 기사 내용과 무관함. 로이터 연합뉴스 자료사진 닫기 이미지 확대 보기 비트코인 일러스트. 사진은 기사 내용과 무관함. 로이터 연합뉴스 자료사진

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아흔을 코앞에 둔 노인에게 접근해 친분을 쌓은 20대 남성이 휴대전화 설정을 도와주겠다며 가상자산(암호화폐) 계좌에서 9만 7000달러(약 1억 3700만원)가 넘는 돈을 빼돌린 일이 미국에서 벌어졌다.지난 10일(현지시간) 캘리포니아주 지역 방송 KTLA5에 따르면 벤투라 카운티 보안관실은 이같은 범죄를 저지른 윌리엄 리(26)를 노인 금융 착취와 중절도, 신원도용 등 혐의로 지난 4일 체포했다고 이날 밝혔다.이번 사건 수사는 89세인 피해자가 지난해 11월 금융 사기 피해를 봤다고 보안관실에 신고하면서 시작됐다.피해자는 은퇴한 남성들이 모이는 지역 조찬 모임에서 지인 소개를 통해 리를 처음 알게 된 후 피해 사실을 알게 될 때까지 1년 넘게 그와 교류했다.피해자와 친분을 쌓은 리는 휴대전화 최적화를 도와주겠다면서 가상자산 거래소 애플리케이션(앱)에 접속해 계정 비밀번호를 재설정했다.리는 이후 은행 계좌와 연결된 피해자의 가상자산 거래소 계정에 접속해 80여 차례에 걸쳐 8만 7000달러 이상을 이체했다. 수사당국은 거액의 이 돈이 리 명의의 계좌와 암호화폐 지갑으로 옮겨진 것으로 보고 있다.당국은 아직 확인되지 않은 추가 피해자가 있을 것으로 보고, 미 연방수사국(FBI)과 공조해 리의 금융 기록을 추적하고 있다.