“중견국 동맹은 망상”… 미국 국방차관 ‘경고’

“아시아가 최우선… 美 배제 안돼”

2026-08-12 12면

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엘브리지 콜비﻿ 미국 국방부 정책차관이 아시아 중시 기조를 재확인하는 한편, 미국을 배제한 역내 중견국 간의 독자적인 군사 협력 구상을 “망상”이라며 강력히 비판했다.10일(현지시간) 미 국방부 등에 따르면 콜비 차관은 필리핀 마닐라의 싱크탱크 연설에서 “미국은 결코 쇠퇴하고 있지 않으며 아시아를 최우선으로 여긴다”며 미국의 안보 공약에 회의를 품는 일각의 주장을 ‘유언비어’로 일축했다. 이어 중국의 태평양 진출을 가로막는 전략적 요충지인 일본과 대만, 필리핀을 연결하는 ‘제1도련선’ 방어의 중요성을 거듭 확인했다. 그러면서 도널드 트럼프 행정부의 외교 기조에 발맞춰 역내 동맹국들이 스스로 국방 예산을 증액하고 안보적 책임을 더 많이 분담해야 한다고 촉구했다.특히 콜비 차관은 미국을 배제하려는 역내 중견국 간 군사 협력을 두고 “피상적 망상을 버리라”며 미군의 실전 배치된 군사력만이 중국의 강압을 막을 유일한 대안이라고 주장했다. 이는 이란 전쟁 이후 미국의 안보 공약에 회의를 품고 독자 노선을 모색하려는 중견국들의 독자 행보를 차단하고, 미국 중심의 역내 방위 체제를 다시금 공고히 하려는 포석으로 풀이된다.