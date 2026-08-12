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강진에 무너진 콜롬비아

입력 2026-08-12 00:03
수정 2026-08-12 00:03
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강진에 무너진 콜롬비아
강진에 무너진 콜롬비아 10일(현지시간) 규모 7.4의 강진이 콜롬비아 서부를 강타한 가운데 구조대원과 주민들이 인구 3위 대도시인 칼리의 무너진 건물 잔해 속에서 생존자 수색 및 구조 작업을 벌이고 있다. 21세기 들어 콜롬비아에서 발생한 최대 규모로 기록된 이번 지진으로 최소 179명이 사망하고 1000명 이상이 다친 것으로 집계됐다.
칼리 AP 연합뉴스


10일(현지시간) 규모 7.4의 강진이 콜롬비아 서부를 강타한 가운데 구조대원과 주민들이 인구 3위 대도시인 칼리의 무너진 건물 잔해 속에서 생존자 수색 및 구조 작업을 벌이고 있다. 21세기 들어 콜롬비아에서 발생한 최대 규모로 기록된 이번 지진으로 최소 179명이 사망하고 1000명 이상이 다친 것으로 집계됐다.

칼리 AP 연합뉴스

2026-08-12 1면
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