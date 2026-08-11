‘원정출산’ 하려다가, “우파 활동가 일찍 죽었어야” 했다가… 美비자 무더기 취소

세줄 요약 미 국무부가 원정 출산 목적 입국자와 폭행·음주운전·절도·성범죄 등 범죄 연루 외국인 비자 17만5000개 이상을 취소했다. 찰리 커크 암살 관련 정치적 발언자와 아동 성범죄자도 포함됐고, 트럼프 행정부의 강경 이민 단속 기조가 이어졌다. 비자 17만5000개 이상 취소 발표

원정 출산·범죄 연루 외국인 대상

정치적 발언자와 성범죄자도 포함

이미지 확대 마코 루비오(오른쪽) 미국 국무장관이 7일(현지시간) 워싱턴DC 국무부에서 열린 미국 광산업 관련 원탁회의에서 도널드 트럼프 대통령의 연설을 경청하고 있다. 2026.8.7 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 마코 루비오(오른쪽) 미국 국무장관이 7일(현지시간) 워싱턴DC 국무부에서 열린 미국 광산업 관련 원탁회의에서 도널드 트럼프 대통령의 연설을 경청하고 있다. 2026.8.7 AP 연합뉴스

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‘원정 출산’ 목적으로 왔거나 각종 범죄에 연루된 외국인들의 비자가 17만 5000개 이상 취소됐다고 미국 국무부가 10일(현지시간) 밝혔다.미 국무부는 이날 보도자료를 내고 “(비자 취소) 대다수는 폭행과 음주·약물 운전, 절도 등 다양한 범죄와 관련돼 있다”며 “무모한 운전, 성범죄, 아동 학대, 사기, 횡령 등도 포함된다”고 설명했다.국무부가 상세하게 제시한 10여 가지 사례에는 북아프리카 지역 미국 대사관에서 자녀의 미국 시민권 획득을 위한 이른바 ‘원정 출산’ 목적으로 판단되는 비자 100여건을 취소한 경우도 포함됐다.또 미국의 우파 활동가 찰리 커크 암살 사건 당시 ‘너무 늦게 죽었다’ 같은 정치적 발언을 한 외국인들의 비자도 취소됐다.팀 월즈 미네소타 주지사가 사면한 라오스 국적의 아동 성범죄자도 비자가 취소됐다. 월즈 주지사는 지난 미국 대선에서 민주당 대선 후보 카멀라 해리스의 러닝메이트로 나섰던 인물이다. 도널드 트럼프 대통령은 미네소타를 불법 이민자와 사기의 온상으로 지목하고 대대적 단속을 벌여왔다.트럼프 행정부는 강경한 이민 단속의 기조를 이어가고 있다.트럼프 대통령은 지난해 재집권에 맞춰 출생시민권 금지 행정명령에 서명했으나, 연방대법원이 이에 제동을 걸자 최근 원정 출산이 목적이면서 입국 목적을 속이고 미국에 들어온 여성이 낳은 자녀들은 미국 시민권을 얻지 못 하게 하는 방식 등으로 강경 이민 정책을 부각하고 있다.