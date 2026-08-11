美 민주당 차기 잠룡 ‘난자 동결’ 공개… 2028년 대권 도전도 시사

‘민주사회주의’ 오카시오-코르테스

“여성 생식권 위한 결정… 과정 공유”

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로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 알렉산드리아 오카시오-코르테스 뉴욕주 연방 하원의원.

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세줄 요약 미국 민주당의 차기 잠룡으로 꼽히는 오카시오-코르테스 의원이 난자 동결 시술 계획을 공개했다. 그는 이를 삶을 더 잘 통제하기 위한 선택이라고 설명하며, 여성의 생식권과 정치적 환경을 함께 언급했다. 2028년 대선 출마 가능성도 배제하지 않았다. 난자 동결 계획 공개, 삶의 통제 강조

여성 생식권과 정치 환경 연결한 발언

2028년 대선 출마 가능성도 시사

2026-08-11 14면

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미국 민주당의 차기 대선 잠룡으로 꼽히는 알렉산드리아 오카시오-코르테스(36) 뉴욕주 연방 하원의원이 난자 동결 시술 계획을 밝혔다.오카시오-코르테스 의원은 9일(현지시간) 소셜미디어(SNS)에서 난자 동결 결정에 대해 “내 삶을 더 잘 통제하기 위해 내린 선택”이라고 말하며 향후 시술 과정을 공유할 계획이라고 전했다. 그는 직접 복부에 호르몬 주사를 놓는 모습이 담긴 동영상도 SNS에 공개했다.오카시오-코르테스 의원은 자신의 결정을 여성의 생식권(출산과 관련해 여성이 스스로 결정할 수 있는 권리)과 관련지었다. 그는 이날 ABC 인터뷰에서 “현 행정부가 전국 여성들의 생식 건강 관리, 즉 낙태권부터 건강한 임신을 유지할 권리까지 부정하는 정치적 환경 속에서 지도층이 이러한 대화를 나누고 이 과정을 공유하는 게 중요하다고 생각한다”고 강조했다.2028년 대선 출마 여부에 대해서는 “가능성을 배제하지 않는다”며 출마 가능성을 시사했다. 또한 “지금 시점에서는 무엇이든 가능하다”며 척 슈머(뉴욕) 상원 민주당 원내대표가 재선에 나서는 2028년 상원의원 선거에 출마할 가능성도 열어놨다. 다만 “지금은 개인적 포부가 아닌 중간선거에 집중해야 할 책임이 있다”고 덧붙였다.이름 앞 글자를 따 ‘AOC’라는 별칭으로 불리는 오카시오-코르테스 의원은 민주사회주의자(DSA) 진영의 젊은 지도자로 주목받아왔다. 최근 그가 지지한 무슬림 압둘 엘사예드(41) 후보가 미시간주 연방 상원의원 후보 예비 선거에서 민주당 후보로 선출되는 등 당내 진보 진영의 목소리가 커지는 분위기다.