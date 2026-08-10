美 민주당 차기 잠룡 ‘난자 동결’ 공개… 2028년 대권 도전도 시사

‘민주사회주의’ 오카시오-코르테스

“여성 생식권 위한 결정… 과정 공유”

이미지 확대 알렉산드리아 오카시오-코르테스 뉴욕주 연방 하원의원.

로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 알렉산드리아 오카시오-코르테스 뉴욕주 연방 하원의원.

로이터 연합뉴스

세줄 요약 미국 민주당의 차기 잠룡으로 꼽히는 오카시오-코르테스 의원이 난자 동결 시술 계획을 공개했다. 그는 이를 삶을 더 잘 통제하기 위한 선택이라고 설명하며 과정을 공유하겠다고 했다. 생식권과 여성 건강권 논의도 함께 강조했다. 오카시오-코르테스, 난자 동결 계획 공개

생식권·여성 건강권 논의 필요성 강조

2028년 대선 출마 가능성도 열어둠

2026-08-11 14면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국 민주당의 차기 대선 잠룡으로 꼽히는 알렉산드리아 오카시오-코르테스(36) 뉴욕주 연방 하원의원이 난자 동결 시술 계획을 밝혔다.오카시오-코르테스 의원은 9일(현지시간) 소셜미디어(SNS)에서 난자 동결 결정에 대해 “내 삶을 더 잘 통제하기 위해 내린 선택”이라고 말하며 향후 시술 과정을 공유할 계획이라고 전했다. 그는 직접 복부에 호르몬 주사를 놓는 모습이 담긴 동영상도 SNS에 공개했다.오카시오-코르테스 의원은 자신의 결정을 여성의 생식권(출산과 관련해 여성이 스스로 결정할 수 있는 권리)과 관련지었다. 그는 이날 ABC 인터뷰에서 “현 행정부가 전국 여성들의 생식 건강 관리, 즉 낙태권부터 건강한 임신을 유지할 권리까지 부정하는 정치적 환경 속에서 지도층이 이러한 대화를 나누고 이 과정을 공유하는 게 중요하다고 생각한다”고 강조했다.2028년 대선 출마 여부에 대해서는 “가능성을 배제하지 않는다”며 출마 가능성을 시사했다. 또한 “지금 시점에서는 무엇이든 가능하다”며 척 슈머(뉴욕) 상원 민주당 원내대표가 재선에 나서는 2028년 상원의원 선거에 출마할 가능성도 열어놨다. 다만 “지금은 개인적 포부가 아닌 중간선거에 집중해야 할 책임이 있다”고 덧붙였다.이름 앞 글자를 따 ‘AOC’라는 별칭으로 불리는 오카시오-코르테스 의원은 민주사회주의자(DSA) 진영의 젊은 지도자로 주목받아왔다. 최근 그가 지지한 무슬림 압둘 엘사예드(41) 후보가 미시간주 연방 상원의원 후보 예비 선거에서 민주당 후보로 선출되는 등 당내 진보 진영의 목소리가 커지는 분위기다.